TEL AVIV (dpa-AFX) - Vier Wochen nach der Wahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich bereit erklärt, in einer möglichen Einheitsregierung seinem größten Rivalen im Zuge einer Rotation zunächst das Amt des Regierungschefs zu überlassen. Der frühere Militärchef Gadi Eisenkot könne als Erster von beiden Ministerpräsident werden, erklärte Netanjahu am Abend.

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"Unter normalen Umständen müsste ich die Einheitsregierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen", sagte er weiter. Um eine Regierungsbildung mit Beteiligung der arabischen Parteien zu verhindern und Gefahren zu bannen, die Israels Existenz bedrohten, stelle er aber seine Prinzipien zurück. Er erwarte nun "aufrichtige und zügige Verhandlungen" mit Eisenkots Mitte-Partei Jaschar.

Eisenkot hatte am Freitagabend kritisiert, dass es bei den Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud-Partei Netanjahus keine Fortschritte gebe und warf ihren Vertretern vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben.

Nach Netanjahus Vorstoß schrieb er am Abend auf X, beide Seiten könnten noch heute Abend Verhandlungen führen, sollte Netanjahus Partei wirklich eine Einheitsregierung wollen. Grundlage sei ein Vorschlag, den er Netanjahu vor fast einer Woche geschickt habe, ohne dass dieser geantwortet habe. Details dazu nannte er nicht.

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Eisenkots Partei Jaschar hatte bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der Likud-Partei gelegen. Dennoch erhielt er erhielt aber bei den Konsultationen des Präsidenten Izchak Herzog mit den Parteien die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung.

Er hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann noch um 14 Tage verlängert werden.

Arabische Partei will Weg für Regierungsbeteiligung ebnen

Netanjahu steht auch unter Druck, weil erwartet wird, dass der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei, Mansur Abbas, später am Abend die Hamas als Terrororganisation anerkennen wird und damit den Weg für die Beteiligung an einer neuen Regierung ebnen dürfte. Denn damit würde er eine wichtige Voraussetzung erfüllen, die Eisenkot kürzlich als Voraussetzung für ein Beitreten zu seiner Koalition genannt hatte.

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Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanjahus sofort nach seiner Ankündigung Tricks und Täuschungsmanöver vor. Netanjahu habe bereits in der Vergangenheit politische Vereinbarungen gebrochen.

Wie Eisenkot reagieren wird, war zunächst unklar. Er hatte am Freitag gesagt, die Kompromisslosigkeit der Likud-Partei gehe weit über die Debatten um eine Rotation des Amts des Regierungschefs hinaus. Zunächst hatte Netanjahu darauf beharrt, im Falle einer Einheitsregierung als Erster Ministerpräsident zu werden./cir/DP/mis