DAX24.868 +1,1%Est506.023 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 +1,5%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.695 -0,2%Euro1,1604 -0,1%Öl103,7 -1,2%Gold4.521 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- PUMA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
Samsung-Aktie leichter: Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro ab Samsung-Aktie leichter: Gewerkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro ab
NVIDIA-Aktie vor dem Wendepunkt? Jetzt startet der nächste Quanten-Milliarden-Trade NVIDIA-Aktie vor dem Wendepunkt? Jetzt startet der nächste Quanten-Milliarden-Trade
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Neue Angebote in Apotheken - das kommt für Patienten

22.05.26 13:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,66 CHF 0,04 CHF 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
45,00 EUR -0,32 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - In Apotheken gibt es schon jetzt nicht nur Medikamente. Künftig sollen sie Patientinnen und Patienten aber noch weitere Leistungen anbieten können - von Impfungen über Vorsorge bis zu mehr Arzneien auch ohne sonst nötiges Rezept. Das sieht ein Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, das der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition beschlossen hat. Die neuen Möglichkeiten sollen das Netz der Apotheken auch auf dem Land weiterhin absichern. Von Ärzten kommt scharfer Protest.

"Um die Gesundheitsversorgung in Zukunft sicherstellen zu können, müssen die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden", sagte Warken. "Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle." Für viele seien sie schon erste Anlaufstellen, hatte sie bereits vorab erklärt. Diese Kontakte sollen jetzt noch stärker genutzt werden, um leicht zugängliche Angebote zu etablieren. Dabei gehe es nicht um komplexe Diagnosen oder Ersatz ärztlicher Begutachtungen, sagte Warken. Das Gesetz stärke die Apotheken auch finanziell und mit weniger Bürokratie.

Die Zahl der Apotheken sinkt seit Jahren und ging bis Ende März auf 16.541 zurück - den niedrigsten Stand seit 1977. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes kommen aus dem Kerngeschäft mit Arzneimitteln ohne und mit Rezept. Ein Überblick über die Neuregelungen, die abschließend in den Bundesrat kommen:

Vorsorge

Apotheken sollen neue Leistungen zu Vorbeugung und Früherkennung anbieten können - etwa für Herzkreislauferkrankungen, Diabetes und rund ums Rauchen.

Impfungen

Neben Impfungen gegen Grippe und Corona sollen alle Schutzimpfungen mit "Totimpfstoffen" in Apotheken angeboten werden können - also zum Beispiel auch gegen Tetanus oder Virusinfektionen, die Zecken übertragen (FSME).

Schnelltests

Wie bei Corona-Tests in der Pandemie sollen Patienten selbst zu bezahlende Schnelltests zu bestimmten Erregern bekommen können - etwa auf Influenza-, Noro- oder Rotaviren. Das soll auch Infektionsketten schneller unterbrechen.

Medikamente

Apotheken sollen verschreibungspflichtige Präparate in bestimmten Fällen auch ohne ärztliche Verordnung abgeben können. Patienten müssen sie dann selbst bezahlen. Gehen soll das zum einen bei bekannten und schon seit längerem eingenommenen Medikamenten. Erlaubt werden soll die einmalige Abgabe der kleinsten Packung, wenn das Fortführen der Therapie keinen Aufschub erlaubt.

Erlaubt werden soll dies zum anderen bei "unkomplizierten Formen bestimmter akuter Erkrankungen". Welche das sind und welche Vorgaben gelten, will das Ministerium noch festlegen. Tabu sein soll es aber für "systemische wirkende Antibiotika" und Mittel mit hohem Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial.

Blutabnehmen

Apotheken sollen künftig auch Standard-Blutentnahmen aus der Vene machen können, um etwa Medikamentenwirkungen zu kontrollieren - allerdings nur bei Patienten ab 18 Jahren. Voraussetzung soll außerdem eine vorherige ärztliche Schulung sein. Dies solle auch Arztpraxen entlasten, heißt es in einer Änderung, die noch von den schwarz-roten Koalitionsfraktionen hinzugefügt wurde.

Austauschmöglichkeiten

Wenn ein Medikament nicht da ist, soll es leichter werden, Alternativen zu bekommen. Apotheken sollen auch ein anderes, direkt bei ihnen vorrätiges Mittel abgeben dürfen - bisher muss es beim Großhandel verfügbar sein. Patienten sollen damit auch eine schnellere Versorgung bekommen.

Öffnungszeiten

Wann sie öffnen, soll in die Verantwortung der Apotheken gestellt werden. So könnten Geschäftszeiten besser an den Bedarf angepasst werden, erläuterte das Ministerium. Geregelt werden soll dies in einer Verordnung. Bisher sind Apotheken zur "ständigen Dienstbereitschaft" mit Befreiungen verpflichtet, aus denen feste Öffnungszeiten resultieren, etwa werktags von 8.00 bis 18.30 Uhr.

Die Reaktion der Apotheken

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände begrüßte, dass mehr Leistungen möglich werden. Das helfe den Patienten unmittelbar und trage zur Entlastung des Gesundheitssystems bei, sagte Präsident Thomas Preis. In der Branche wächst aber die Ungeduld, wann eine von der Koalition zunächst noch zurückgestellte Anhebung eines Fix-Bestandteils des Honorars von 8,35 Euro pro Packung auf 9,50 Euro kommt. Aus der Unionsfraktion wurde signalisiert, dass dies in zwei Schritten zum 1. Juli und zum 1. Januar 2027 angepeilt werde.

Scharfe Warnungen von Ärzten

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) warnte schon vor dem Beschluss des Bundestags: "Diagnostik, Indikationsstellung und Therapie sind keine Bausteine, die nach Belieben in andere Hände gegeben werden dürfen." Medikamente seien "keine Bonbons". Die Deutsche Stiftung Patientenschutz begrüßte die Möglichkeit, bestimmte Präparate ohne sonst nötiges Rezept zu erhalten. "Doch auf den Kosten bleibt der gesetzlich Versicherte sitzen."

Pharmapreise

Die Koalitionsfraktionen fügten noch eine Regelung zu Arzneipreisen ein. Für biotechnologisch hergestellte Präparate mit ausgelaufenem Patentschutz (Biosimilars) soll es bis Mitte 2028 keine preisdämpfenden Rabattverträge geben dürfen, die Krankenkassen exklusiv mit einem Hersteller schließen - zur Versorgungssicherung und angesichts der Bedeutung der Biotechnologie für Deutschland. Die Kassen kritisierten das als "Geschenk" an die Industrie. Der Branchenverband Pro Generika erläuterte, diese Verträge folgten dem Prinzip "Hauptsache billig", Rabattverträge mit mehreren Herstellern blieben möglich./sam/DP/men

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
06.05.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen