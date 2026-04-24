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ROUNDUP: Neue Angriffe im Libanon - Israel: Hisbollah-Mitglieder getötet

25.04.26 18:51 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Libanon hat es trotz Waffenruhe libanesischen Angaben zufolge wieder einen tödlichen israelischen Angriff gegeben. Vier Menschen seien in einem Ort nahe der Grenze zu Israel getötet worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Laut Israels Armee handelte es sich dabei um Mitglieder der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz.

Drei seien in einem Fahrzeug beladen mit Waffen gefahren. Ein Vierter sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen, teilte das israelische Militär am Nachmittag mit. Die Luftwaffe habe zudem zwei bewaffnete Hisbollah-Kämpfer andernorts im Südlibanon getötet. Beide seien eine Bedrohung für israelische Soldaten am Boden im Südlibanon gewesen.

Israels Armee hatte zuvor erneut Einwohner etlicher Orte im Süden des Nachbarlandes davor gewarnt, dorthin zurückzukehren.

Hisbollah feuert Geschosse aus dem Libanon auf Israel

Israels Armee meldete unterdes am Nachmittag erneut Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Ein Geschoss wurde den Angaben zufolge abgefangen, ein weiteres stürzte auf offenem Gebiet ab. In mehreren Orten in Nordisrael gab es Raketenalarm. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die Hisbollah habe Raketen auf Israel gefeuert.

Die kürzlich verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleibt brüchig. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen das Abkommen vor. Immer wieder gibt es gewaltsame Zwischenfälle und Angriffe. Israelische Soldaten sind weiterhin im Südlibanon stationiert. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber "offensive" Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen./wh/DP/he