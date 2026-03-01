ROUNDUP: Neue Angriffswelle Israels in Teheran

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Angriffsserie in der iranischen Hauptstadt Teheran begonnen. Ziel der Luftangriffe sei Infrastruktur der iranischen Führung, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Einwohner der Stadt berichteten von heftigen Explosionen.

Ein Sprecher der israelischen Armee veröffentlichte außerdem auf der Plattform X auf Persisch "dringende Warnungen" an Menschen im Iran. Dies betreffe das Hakimieh-Industriegebiet im Osten der Hauptstadt und den Pajam-Flughafen bei Karadsch, einem Vorort Teherans.

In den kommenden Stunden werde die Armee in dem Gebiet militärische Infrastruktur der iranischen Führung angreifen, wie sie es in den vergangenen Tagen in ganz Teheran getan habe. Zivilisten seien aufgerufen, zu ihrer eigenen Sicherheit auf einer Karte markierte Gebiete unverzüglich zu verlassen.

Allerdings dürfte die Warnung kaum Menschen erreichen, da die Behörden das Internet im Iran nach Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe am Samstag gesperrt haben./le/DP/stw