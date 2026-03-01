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ROUNDUP: Neue Explosionen in Teheran nach israelischen Luftangriffen

23.03.26 06:38 Uhr

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Aus der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine neue Welle israelischer Luftangriffe mit heftigen Explosionen in mehreren Bezirken der Millionenmetropole gemeldet worden.

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Zuvor hatte das israelische Militär auf der Plattform Telegram den Beginn einer weiteren Serie umfangreicher Attacken auf Regierungseinrichtungen der Islamischen Republik verkündet.

In Teheran stationierte Reporter des arabischen Senders Al Jazeera berichteten kurz darauf von "beispiellosen" Explosionen, vor allem in den östlichen Vierteln der Stadt. Die Luftabwehr sei im Dauereinsatz.

Wenige Stunden später informierte Israels Armee über eine neue Raketensalve, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert worden sei. Die Luftabwehrsysteme seien bereitgemacht worden, um die Geschosse abzufangen, hieß es auf Telegram.

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Anwohner wurden aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben./mk/DP/zb