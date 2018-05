ROUNDUP: Neue Klagerechte für Verbraucher und Familiennachzug im Kabinett

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Verbrauchern - und damit auch den von der VW-Abgas-Affäre (Volkswagen (VW) vz) betroffenen Autofahrern - bei Schadenersatzansprüchen den Rücken stärken. Mit der sogenannten Musterfeststellungsklage sollen Verbraucher Anspruch auf Schadenersatz bekommen können, ohne dass sie selbst einen Prozess gegen ein Unternehmen anstrengen müssen. Die juristische Auseinandersetzung sollen stattdessen Verbraucherschützer übernehmen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch auf den Weg bringen.

Das SPD-geführte Bundesjustizministerium hatte bereits in der vergangenen Wahlperiode versucht, die Musterfeststellungsklage einzuführen. Dies war aber am Widerstand der Union gescheitert. Auch beim neuen Anlauf gab es Kontroversen zwischen den Koalitionspartnern, was zu Verzögerungen im Zeitplan führte. Die Union hatte unter anderem darauf gepocht, den Kreis der möglichen Kläger zu beschränken, um hier kein neues Geschäftsmodell zu schaffen.

Gedacht ist das neue Klageinstrument für Fälle, in denen viele Verbraucher auf gleiche Weise Schaden erlitten haben - zum Beispiel bei unerlaubten Preiserhöhungen beim Stromanbieter, unzulässigen Bankgebühren oder Produktmängeln. Oder eben wie im Fall VW, wo Hunderttausende deutsche Autobesitzer betroffen sind vom Skandal um manipulierte Schadstoffwerte bei Diesel-Fahrzeugen.

In einem ersten Schritt muss der klagende Verband die Fälle von zehn Betroffenen ausführlich aufarbeiten und auf dieser Basis eine Klage bei Gericht einreichen. In einem zweiten Schritt müssen sich innerhalb von zwei Monaten insgesamt 50 Betroffene bei einem Klageregister anmelden. Andernfalls ist keine Musterfeststellungsklage möglich.

Klagebefugt sollen nur bestimmte Verbraucherschutzverbände sein: Unter anderem müssen sie mindestens 350 Mitglieder haben. Sie könnten dann in Musterprozessen strittige Fragen grundsätzlich klären. Danach müsste jeder Verbraucher seine konkreten Ansprüche in einem individuellen Prozess geltend machen - oder unter bestimmten Voraussetzungen auch gebündelt mit anderen Betroffenen. Alternativ könnte ein Gerichtsverfahren auch mit einem Vergleich enden.

In der Wirtschaft stößt das Vorhaben auf große Vorbehalte. Der Handelsverband Deutschland etwa kritisierte im "Handelsblatt", die Regelung zu den potenziellen Klägern reiche keineswegs aus, um unseriöse Verbände von der Klagebefugnis auszuschließen. Es seien daher "erhebliche Risiken" gerade für kleine und mittelständische Unternehmen zu befürchten.

Verbraucherschützer mahnten dagegen, die Klagebefugnis nicht zu sehr einzuschränken. Sie forderten auch, den Umgang mit der Musterfeststellungsklage in der Praxis für Betroffene möglichst simpel zu gestalten.

Ein weiterer Gesetzentwurf, den das Kabinett beschließen will, betrifft den Familiennachzug von Flüchtlingen. Aktuell dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, darunter viele Bürgerkriegsflüchtlinge etwa aus Syrien, außer in sehr wenigen Ausnahmefällen keine Angehörigen nach Deutschland holen. Ab August sollen sie wieder ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder zu sich holen dürfen. Auch Eltern von unbegleitet in Deutschland lebenden minderjährigen Flüchtlingen mit diesem zeitlich begrenzten Status könnten dann einen Visumsantrag stellen. Allerdings sollen pro Monat nur 1000 Angehörige einreisen dürfen./jac/bi/DP/zb