ROUNDUP: Neuer BMW-Chef tritt an: Nedeljkovic folgt auf Zipse

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ab Donnerstag haben die mehr als 150.000 BMW-Mitarbeiter weltweit einen neuen Chef. Um Mitternacht endet die fast siebenjährige Amtszeit von Oliver Zipse - und der bisherige Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic übernimmt den Chefposten. Der Wechsel erfolgt planmäßig und war schon Ende 2025 angekündigt worden.

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Zipse bedankte sich am Ende einer herausfordernden, von vielen globalen Krisen geprägten Amtszeit auf der Hauptversammlung des Konzerns. Aufsichtsratschef Nicolas Peter lobte: "Oliver Zipse hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in volatilen Zeiten strategisch auf Kurs gehalten."

Und Zipse bekam sogar Grüße vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: "Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft."

Und noch eine weitere Personalie wurde vor dem Amtsantritt bekannt: Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef, wie ein BMW-Sprecher bestätigte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Nikolaides war demnach in den vergangenen vier Jahren für das Produktionsnetzwerk und die Logistik bei BMW verantwortlich./ruc/DP/men