ROUNDUP: Neuer Chip: Plastikgeld soll 'grüner' werden

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Ein neues Modul des Halbleiterkonzerns Infineon soll Hunderte Millionen Karten zum kontaktlosen Bezahlen umweltfreundlicher machen. Der CO2-Fußabdruck der Kartenherstellung soll dadurch deutlich sinken, wie das Unternehmen aus Neubiberg bei München mitteilte, das weltweiter Marktführer für die Chips auf den Karten ist.

Ab Anfang kommenden Jahres werden die Karten auch in Europa erwartet. Kunden werden sie am etwas größeren Elektronikmodul erkennen können, bei der Funktion soll es keine Unterschiede geben. Der entscheidende Unterschied bei den neuen Karten ist, dass sie keine zusätzliche Antenne aus Kupferdraht benötigen.

Bisher stecken in einer typischen Karte rund drei Meter des etwa 80 bis 100 Mikrometer dicken Drahtes. Sie fangen vom Bezahlterminal ausgesandte Energie auf und versorgen damit den Chip auf der Karte. Der neue Chip ist deutlich sparsamer, wie es von Infineon heißt. Deswegen reicht ihm eine sehr viel kleinere Antenne zur Stromversorgung. Die wird direkt auf dem Modul verbaut, das deswegen etwas größer ausfällt.

Weniger Kupfer

Die alte Kupferantenne ist ein doppeltes Umweltproblem: Einerseits bedeutet sie Ressourcenverbrauch, andererseits wird sie auf einer Folie zwischen den Schichten der Karte verklebt. Dadurch seien die bisherigen Karten kaum zu recyceln, heißt es von Infineon. Bei den neuen Karten könne man das Modul dann einfach herausbrechen und Plastikkarte sowie Elektronikschrott sauber getrennt entsorgen.

Pro Karte mag der Unterschied klein sein - bei den Elektronikkomponenten sinkt der CO2-Fußabdruck laut Infineon um etwas mehr als 60 Gramm. Angesichts von mehr als drei Milliarden Karten, die weltweit pro Jahr hergestellt werden, ist das Potenzial aber groß.

In den USA sollen noch in diesem Jahr die ersten dieser Karten auf den Markt kommen, in Europa etwas später. Binnen fünf Jahren soll das Volumen umweltfreundlicher Karten - nicht nur mit Infineon-Chip - laut Experten weltweit auf bis zu 900 Millionen pro Jahr steigen./ruc/DP/mis