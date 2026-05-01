DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,42 +1,2%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.821 -1,4%Euro1,1758 -0,1%Öl105,3 +5,1%Gold4.666 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- Sandoz, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Kurssturz: Turnaround-Chance oder Abschied in die DAX-Bedeutungslosigkeit? Beiersdorf-Aktie nach Kurssturz: Turnaround-Chance oder Abschied in die DAX-Bedeutungslosigkeit?
Sandoz-Aktie: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk? Sandoz-Aktie: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Neuer Prozess gegen Erdogan-Gegner beginnt in Türkei

11.05.26 07:34 Uhr

ISTANBUL (dpa-AFX) - In der Türkei beginnt ein weiterer Prozess gegen den ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, der als politischer Rivale des amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gilt. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft wirft dem Oppositionspolitiker und drei weiteren Personen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu "politische Spionage" vor. Den Angeklagten drohen demnach Haftstrafen zwischen 15 und 20 Jahren. Alle vier befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

In der Anklageschrift wird Imamoglu, seinem Wahlkampfberater Necati Özkan, dem Geschäftsmann Hüseyin Gün sowie dem Journalisten Merdan Yanardag vorgeworfen, ein kriminelles Netzwerk betrieben und Daten von türkischen Bürgern an ausländische Geheimdienste weitergegeben zu haben. Das Ziel dahinter sei die Beeinflussung des Wahlkampfes 2019 gewesen - damals wurde Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP erstmals zum Bürgermeister von Istanbul gewählt. Davor hatte Erdogans AKP die Stadt lange regiert.

Opposition sieht politische Motivation

Die Opposition hält dieses und weitere Verfahren gegen Imamoglu für politisch motiviert und sehen sie als Versuch, einen möglichen Herausforderer Erdogans vom politischen Wettbewerb auszuschließen. Die Regierung weist das zurück.

Die Staatsanwaltschaft wirft Imamoglu konkret vor, Anweisungen zur Datenerhebung gegeben zu haben, deren Analysen an ehemalige Mitarbeiter von CIA und Mossad weitergeleitet worden seien sollen. Sein Wahlkampfberater Özkan soll vertrauliche Daten über das Portal der Stadtverwaltung gesammelt und an den Geschäftsmann Gün weitergegeben haben.

Gün gilt laut Anklage als Hauptkontakt zu ausländischen Geheimdiensten; zudem soll er Desinformationskampagnen organisiert haben, um die Regierung zu diskreditieren und Imamoglu den Weg zur CHP-Führung und Präsidentschaft zu ebnen.

Zahlreiche Verfahren

Die Staatsanwaltschaft wirft Gün vor, Yanardag, den Chefredakteur des oppositionellen Senders Tele1, bezahlt zu haben, um mediale Unterstützung zu sichern. Für Tele1 war im Oktober vergangenen Jahres ein Zwangsverwalter eingesetzt worden.

Imamoglu ist in mehreren Prozessen angeklagt. Er war im März 2025 wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet und als Istanbuler Bürgermeister abgesetzt worden. Außerdem wurde ihm sein Universitätsdiplom aberkannt - Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur. Ihm drohen insgesamt mehr als 2.000 Jahre Haft.

Die CHP benannte Imamoglu dennoch als Kandidat für die Präsidentschaftswahl, die regulär 2028 stattfindet. Das Vorgehen gegen Imamoglu hatte landesweite Proteste ausgelöst./shu/DP/zb