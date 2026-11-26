BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wofür soll die EU künftig Geld ausgeben? Und welche Billionensumme braucht es? Im Streit um den nächsten langfristigen EU-Haushalt ist noch lange keine Einigung in Sicht. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte bei einem Sondergipfel in Brüssel, dass auch der jüngste Kompromissvorschlag aus deutscher Sicht keine Grundlage für einen Abschluss der Verhandlungen sei. "Nach wie vor ist das Volumen zu hoch", sagte der CDU-Politiker.

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Merz forderte zudem eine klare Schwerpunktsetzung bei der Finanzplanung für die Jahre von 2028 bis Ende 2034. Die Priorität müssten Ausgaben für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine bessere Verteidigungsfähigkeit haben, erklärte er. Auch müsse dafür gesorgt werden, dass die Ukraine in den nächsten Jahren ausreichend unterstützt werde - und zwar von allen EU-Mitgliedern.

Ungleiche Gruppen

Kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels hatte sich Merz zuvor mit ähnlich gesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen.

Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

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Kritik kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. "Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen", machte Italiens Regierungschefin Meloni klar.

Man sei noch "Lichtjahre" von einer Einigung entfernt, sagte sie. Ähnlich äußerte sich Merz: Man stehe "in der Tat erst ganz am Anfang dieser Verhandlungen."

Merz setzt Abweichler bei Ukraine-Hilfe unter Druck

Erschwert werden die Verhandlungen auch dadurch, dass Merz die Haushaltsverhandlungen zuletzt mit den Gesprächen über die Finanzierung neuer notwendiger Ukraine-Hilfen verknüpft hat. Er droht dabei mit einer Blockade, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. "Wenn die Europäische Union etwas finanziert, dann tut es die Europäische Union als Europäische Union", sagte er. "Und zu dieser Europäischen Union gehören 27 und nicht 23 oder 24."

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Schon für das kommende Jahr muss die EU eine Finanzierungslücke von 45 Milliarden Euro schließen. Ungarn, die Slowakei und Tschechien wollen sich daran nicht beteiligen. Bulgarien zählte bisher auch zu den Abweichlern, hat sich aber inzwischen dazu bereiterklärt, humanitäre Hilfe zu leisten - aber keine militärische.

Deutschland hat seit der russischen Invasion Anfang 2022 militärische und zivile Ukraine-Hilfe im Umfang von 100 Milliarden Euro geleistet oder in Aussicht gestellt und ist inzwischen der wichtigste Unterstützer weltweit. Die Unterstützung für die Ukraine-Hilfe in der Bevölkerung schwindet aber, wie mehrere Umfragen zeigen. Auch deswegen wirbt Merz vehement dafür, dass sich alle EU-Staaten beteiligen, damit die Ausgabenlast nicht weiter steigt.

Ursprungsvorschlag schon einmal gekürzt

Grundlage der aktuellen Gespräche ist ein am vergangenen Samstag vorgelegter Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident António Costa. Er sieht vor, rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen als bislang von der Europäischen Kommission vorgesehen.

Nach dem Vorschlag Costas würde der nächste langfristige EU-Haushalt damit insgesamt rund 1,781 Billionen Euro umfassen. In absoluten Zahlen ist das deutlich mehr als im laufenden Finanzrahmen. Die nationalen Beiträge würden nach Costas Rechnung gemessen an der Wirtschaftsleistung jedoch kaum steigen.

Zusätzliche Einnahmen aus Digitalsteuer?

Um die Abflüsse aus den nationalen Haushalten nach Brüssel zu reduzieren, schlug Costa zudem die Einführung einer neuen EU-weiten Digitalsteuer und einer Abgabe auf Krypto-Assets vor. Konkret müssten der Idee zufolge große Unternehmen künftig drei Prozent auf Umsätze aus Online-Werbung, Plattformdiensten und der Monetarisierung von Nutzerdaten zahlen. Erfasst werden sollen Konzerne mit mehr als 50 Millionen Euro Digitalumsatz in der EU und mehr als 750 Millionen Euro weltweitem Jahresumsatz.

Die Abgabe auf Krypto-Assets könnte theoretisch etwa auf den Handel mit Bitcoins, auf daraus erzielte Gewinne oder auf Umsätze von Krypto-Dienstleistern erhoben werden.

Weitere Einnahmen sollen unter anderem aus dem Emissionshandel, dem CO2-Grenzausgleich CBAM, Tabak und nicht recyceltem Elektroschrott kommen. Nach Berechnungen Costas könnten die neuen Eigenmittel und Änderungen an bestehenden Einnahmequellen jährlich um die 60 Milliarden Euro zusätzlich einbringen.

Erwartet wird, dass die Verhandlungen nach dem Spitzentreffen in dieser Woche auf Arbeitsebene bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten fortgesetzt werden. Bei diesem soll dann eine Einigung erzielt werden, um eine rechtzeitige Umsetzung zu ermöglichen. Für den Fall, dass der Gipfel scheitert, hat Frankreich angedroht, dass die Verhandlungen dann erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen könnten./aha/DP/mis