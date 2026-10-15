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ROUNDUP: Nordea verdient weniger - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.86 EUR -1.10 EUR -6.52 %
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HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) hat im dritten Quartal wegen der starken Schwankungen an den Anleihemärkten und einer höheren Risikovorsorge weniger verdient als erwartet. Die Jahresziele bestätigte das Management zur Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag. Allerdings sollen vorerst keine weiteren eigenen Aktien zurückgekauft werden. An der Börse geriet der Aktienkurs unter Druck.

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Das Ergebnis im klassischen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld stieg trotz einer niedrigeren Marge etwas an. Das Provisionsergebnis legte deutlicher zu. Allerdings belasteten die starken Zins- und Kursschwankungen an den Anleihemärkten das Ergebnis etwa aus Handelsaktivitäten, Derivaten und Wertpapieren.

Der Konzerngewinn fiel in diesem Umfeld im dritten Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Von Bloomberg erfasste Experten hatten mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang gerechnet.

Zudem kündigte die im EuroStoxx 50 notierte Bank an, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen.

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Branchenexperte Johan Ekblom von der Bank UBS schrieb in einer ersten Reaktion von etwas schwächer als erwarteten Geschäftszahlen im dritten Quartal. Wichtiger aus Sicht von Investoren dürften aber die ausgesetzten Aktienrückkäufe sein. Mit Ergebnissen der Diskussionen mit der EZB sei nicht vor 2027 zu rechnen. Am Markt würden Aktienrückkäufe in Höhe von 250 Millionen Euro in diesem Jahr und 850 Millionen Euro im Jahr 2027 erwartet, was nun gefährdet erscheine.

Der Aktienkurs von Nordea fiel um fast 7 Prozent auf 15,82 Euro. Damit setzte sich der jüngste Abwärtstrend fort, nachdem die Titel im September noch auf einen Kursrekord von 18,11 Euro geklettert waren. Für 2026 steht nun wieder ein kleines Kursminus auf dem Zettel.

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./mis/zb/men/stk

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Datum Rating Analyst
08.07.13 Nordea AB kaufen UBS AG
20.03.13 Nordea AB halten Exane-BNP Paribas SA
10.12.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
28.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
20.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA

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