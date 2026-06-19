DAX24.985 ±0,0%Est506.295 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +4,3%Nas26.518 +1,9%Bitcoin56.073 +1,5%Euro1,1444 -0,3%Öl79,94 -0,6%Gold4.190 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 BMW 519000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX fest über 25.000 Punkten -- Nikkei: Allzeithoch -- HOCHTIEF springt in den DAX -- FMC, DroneShield, Infineon, AIXTRON, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr
Aktien von Tesla & SpaceX rot: Jefferies bringt Fusion ins Spiel - KeyBanc nennt Wachstumstreiber bei SpaceX Aktien von Tesla & SpaceX rot: Jefferies bringt Fusion ins Spiel - KeyBanc nennt Wachstumstreiber bei SpaceX
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA - Aktie zieht an

22.06.26 10:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
48,56 EUR 1,12 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Großaufträge für den Windturbinenbauer Nordex: Es seien Order über insgesamt 484 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der MDAX-Konzern am Montag in Hamburg mit. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt. Die Nordex-Aktie legte zu.

Mit einem Plus von 2,5 Prozent weitete die Aktie ihre Rally aus. Ausgehend vom Monatstief bei 37,54 Euro beträgt das Kursplus über 30 Prozent. Zuletzt kostete eine Nordex-Aktie 48,74 Euro.

Mit den Aufträgen aus den USA beschleunigt sich die gute Auftragslage im laufenden Quartal bei den Hamburgern. Seit Anfang April hat Nordex Auftragseingänge von rund 1,4 Gigawatt vermeldet. Zum Vergleich: Im ersten Quartal hatte Nordex Aufträge über 1,9 Gigawatt erhalten, davon gemessen am Auftragswert 8 Prozent aus Nordamerika. Die stärksten Märkte von Nordex sind Deutschland, Schweden und die Türkei.

In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren und Nordex investierte auch in den Ausbau der Produktion in den USA.

Laut Ajay Patel von Goldman Sachs zeigen die Aufträge die Fortschritte der Hamburger in den USA. Sie ergänzten das noch profitablere Geschäft in Deutschland. Insgesamt sieht Patel die gesamte Onshore-Brache weiter im Aufwind./lew/err/stk

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.05.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
29.04.2026Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
05.05.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
27.04.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
23.03.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen