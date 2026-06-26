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ROUNDUP: Nordex erhält weiteren Auftrag über 325 Megawatt aus den USA

29.06.26 10:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren Großauftrag erhalten. Es sei eine Order mit einer Gesamtleistung von 325 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der Windbauer aus Hamburg am Montag mit. Geliefert werden sollen 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Der Name des Kunden und des Projekts wurden nicht mitgeteilt. Die Aktie legte im frühen Handel zu, nachdem sie zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war.

Zuletzt zog das Papier um rund 0,6 Prozent an. Damit verteuerte sich die Aktie seit dem Jahreswechsel um mehr als die Hälfte. Zuletzt kostete eine Nordex-Aktie 44,34 Euro.

Mit den Aufträgen aus den USA beschleunigt sich die gute Auftragslage im laufenden Quartal bei den Hamburgern. Seit Anfang April hat Nordex Auftragseingänge von rund 1,6 Gigawatt vermeldet. Zum Vergleich: Im ersten Quartal hatte Nordex Aufträge über 1,5 Gigawatt erhalten. Die stärksten Märkte von Nordex sind Deutschland, Schweden und die Türkei.

In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren und Nordex investierte auch in den Ausbau der Produktion in den USA./mne/stk

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