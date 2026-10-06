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ROUNDUP: Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt

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Aktien
Nordex AG
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Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

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Die Nordex-Aktie verlor zuletzt rund 0,5 Prozent auf 36,98 Euro. Allerdings summieren sich die Kursgewinne seit dem Jahreswechsel auf gut ein Viertel.

In der Regel veröffentlicht Nordex im Vorfeld von Quartalberichten seine Auftragseingänge für den Zeitraum. Von Bloomberg befragte Analysten rechnen damit, dass Nordex für den Zeitraum Anfang Juli bis Ende September Auftragseingänge von rund 2,6 Gigawatt vermelden wird. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von fast 3,1 Gigawatt erhalten. Die stärksten Märkte von Nordex sind Deutschland, die USA und die Türkei.

In den USA herrscht zwar seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler KI-Rechenzentren und Nordex investierte auch in den Ausbau der Produktion in den USA.

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Der Hamburger Windturbinenbauer beschäftigte Ende Juni mehr als 11.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA./mne/tav/mis

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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