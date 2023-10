ROUNDUP: Nordische Länder wollen Bürger aus Israel ausfliegen lassen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel wollen auch die nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland Landsleute aus Israel und den palästinensischen Gebieten holen. Das dänische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, an der Organisation von Sonderflügen zu arbeiten, mit denen dänische Staatsbürger und Bürger mit ständigem Wohnsitz in Dänemark auf eigene Kosten ausgeflogen werden sollen. Das Angebot für die kommenden Tage sei freiwillig. Nach Ministeriumsangaben sind derzeit etwa 1200 Personen in Israel und 90 in den palästinensischen Gebieten auf der sogenannten Dänenliste registriert.

Norwegen will in Zusammenarbeit mit der Fluglinie Norwegian einen Sonderflug organisieren, der sich am Mittwoch auf den Weg von Tel Aviv nach Oslo machen sollte. Damit sollten gestrandete norwegische und andere nordische Bürger ausgeflogen werden, teilten die Airline und das norwegische Außenministerium mit.

Schweden will ebenfalls Bürger aus Israel und den palästinensischen Gebieten holen. In der Nacht zum Mittwoch sei ein Beschluss gefasst worden, in Zusammenarbeit mit anderen Ländern eine unterstützte Ausreise durchzuführen, erklärte Außenminister Tobias Billström in einem schriftlichen Kommentar an die Nachrichtenagentur TT. Nach Schätzungen des Ministeriums befinden sich 3000 Menschen mit Verbindungen zu Schweden in Israel und rund 800 in den palästinensischen Gebieten.

Ein ähnlicher Schritt ist auch in Finnland in Planung, wie Außenministerin Elina Valtonen nach Angaben des finnischen Rundfunks auf einer Pressekonferenz sagte. Finnischen Staatsbürgern und Menschen mit festem Wohnsitz im Land, werde Hilfe angeboten, um zurück nach Finnland oder an den nächstgelegenen sicheren Ort zu gelangen.

Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge durchführen, um Deutsche aus Israel zu holen. Das wurde am Dienstagabend aus dem Auswärtigen Amt mitgeteilt. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln./trs/DP/ngu