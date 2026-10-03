DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.333 +0,3%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das Geschoss wurde am frühen Morgen aus dem Raum Wonsan gestartet und flog mehr als 700 Kilometer weit, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär berichtete.

Werbung

Das nationale Sicherheitsbüro im südkoreanischen Präsidialamt kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und forderte Pjöngjang auf, solche Provokationen einzustellen. Auch das japanische Verteidigungsministerium und das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Pacom bestätigten den Start einer ballistischen Rakete. Vertreter der Außenministerien Japans, Südkoreas und der USA berieten sich nach Angaben aus Tokio telefonisch.

Ähnlicher Vorfall im September

Nordkorea hatte zuletzt am 20. September mindestens eine ballistische Rakete in diese Richtung abgefeuert.

Nordkorea testet regelmäßig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren.

Werbung

Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./jpt/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.