ROUNDUP: Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

03.10.26 15:04 Uhr

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Das Geschoss wurde am frühen Morgen aus dem Raum Wonsan gestartet und flog mehr als 700 Kilometer weit, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär berichtete.

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Das nationale Sicherheitsbüro im südkoreanischen Präsidialamt kam zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und forderte Pjöngjang auf, solche Provokationen einzustellen. Auch das japanische Verteidigungsministerium und das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Pacom bestätigten den Start einer ballistischen Rakete. Vertreter der Außenministerien Japans, Südkoreas und der USA berieten sich nach Angaben aus Tokio telefonisch.

Ähnlicher Vorfall im September

Nordkorea hatte zuletzt am 20. September mindestens eine ballistische Rakete in diese Richtung abgefeuert.

Nordkorea testet regelmäßig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren.

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Dem abgeschotteten Land unter Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./jpt/DP/zb