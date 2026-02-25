DAX25.277 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Norma will Anteilseignern bis zu zehn Prozent der Aktien abkaufen

26.02.26 12:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
16,02 EUR 1,04 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller Norma (NORMA Group SE) startet wie angekündigt mit der Beteiligung seiner Aktionäre am Verkauf des Wassermanagementgeschäfts. In einem ersten Schritt sollen für bis zu knapp 53 Millionen Euro eigene Aktien gekauft werden, teilte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mit. Dazu will Norma bis zu knapp 3,2 Millionen Anteilscheine oder zehn Prozent des Grundkapitals für jeweils 16,59 Euro erwerben.

Wer­bung

An der Börse kam die Nachricht sehr gut an. Der Kurs zog am Mittag etwas mehr als sechs Prozent auf 15,86 Euro an. Der Rückkauf läuft voraussichtlich vom 27. Februar bis zum 27. März.

Norma hatte sich vom Wassermanagement-Geschäft getrennt, um sich stärker auf Industriekunden und die Automobilbranche auszurichten. Die Sparte kümmerte sich um Be- und Entwässerung insbesondere in der Landwirtschaft. Norma reichte das vor allem in den USA beheimatete Geschäft an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) weiter, der Deal hatte früheren Angaben zufolge einen Wert von einer Milliarde US-Dollar und wurde Anfang Februar abgeschlossen.

Norma erwartete sich aus dem Verkauf nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro. Bis zu 260 Millionen Euro sollten davon über eine Kombination mehrerer Maßnahmen an die Aktionäre fließen. Der Aktienrückkauf ist der erste Teil der geplanten Schritte.

Wer­bung

Die Aktien von Norma traten in den vergangenen zwölf Monaten unter dem Strich auf der Stelle. Aktuell kosten sie in etwa so viel wie im Februar 2025. Die Handelsspanne reichte dabei allerdings von weniger als 10 Euro im April bis mehr als 18 Euro im September.

Mittel- und langfristig ist das Papier aber stark unter Druck. In den vergangenen fünf Jahren sackte der Kurs um 60 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von rund 70 Euro ging es sogar um mehr als drei Viertel nach unten. Mit einem Börsenwert von knapp 500 Millionen Euro zählt es zu den Leichtgewichten im SDAX./zb/men/nas/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
04.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen