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ROUNDUP: Norma will weitere Aktien zurückkaufen - Kurssprung

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
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MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group (NORMA Group SE) hat ein weiteres öffentliches Angebot zum Aktienrückkauf gestartet. Ziel sei es, die Aktionäre an den Zuflüssen aus dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts zu beteiligen, hieß es am Freitag aus Maintal. Anleger reagierten erfreut.

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An der Börse ging es für die Aktie von Norma um knapp 10 Prozent aufwärts. Damit kostete das im SDAX notierte Papier erstmals seit mehr als drei Jahren mehr als 20 Euro. Der Kursgewinn seit dem Jahreswechsel summiert sich auf rund 44 Prozent.

Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen in einem ersten Schritt eigene Aktien für bis zu knapp 53 Millionen Euro zurückgekauft. Im Rahmen des neuen Angebots wlll Norma bis zu gut 9,3 Millionen Aktien für jeweils 22,35 Euro erwerben. Das Volumen betrage damit rund 208 Millionen Euro, hieß es am Morgen. Die Frist für die Annahme soll vom 17. August bis 15. September laufen.

Am Donnerstagabend hatte die Norma-Aktie den Xetra-Handel bei 19,18 Euro beendet. Der angebotene Preis enthält laut Unternehmensangaben eine Prämie von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse im Xetra-Handel in den letzten drei Monaten.

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Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus, nachdem die Firma das Wassermanagementgeschäft an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) verkauft hatte. Der Transaktionswert lag den Angaben zufolge bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro). Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartete Norma einen Nettomittelzufluss zwischen 620 und 640 Millionen Euro./lew/err/stw/jha/

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DatumRatingAnalyst
12.08.26 NORMA Group SE Kaufen DZ BANK
12.08.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 NORMA Group SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 NORMA Group SE Kaufen DZ BANK