ROUNDUP: NRW-SPD bedauert Bas-Rücktritt

12.10.26 10:40 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der Duisburger SPD-Politikerin Bärbel Bas als SPD-Bundesvorsitzende und als Bundesarbeitsministerin haben führende Vertreter von Nordrhein-Westfalens Sozialdemokraten ihr Bedauern geäußert. "Der Rücktritt von Bärbel Bas macht mich nicht nur traurig, sondern auch betroffen und nachdenklich", erklärte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027, Jochen Ott, in Düsseldorf. Ott ist zudem Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag.

Werbung

"Dass ein Mensch, der nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis eine Auszeit braucht, in dieser schweren Situation persönlichen Angriffen ausgesetzt ist, darf uns als Gesellschaft nicht gleichgültig lassen." Politische Auseinandersetzungen gehörten zur Demokratie, so Ott. "Doch Menschlichkeit, Anstand und Respekt sind dabei in den letzten Wochen auf der Strecke geblieben." Wer politische Verantwortung trage, bleibe zuallererst Mensch und habe gerade in Momenten persönlicher Trauer Anspruch auf Rücksichtnahme und Mitgefühl.

Zuvor hatte Bas ihren Rücktritt bekanntgegeben und den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union, begründet.

Landesvorsitzende Philipp dankt Bas

Die Landesvorsitzende der NRW-SPD, Sarah Philipp, würdigte Bas als "eine herausragende Sozialdemokratin", die sich mit viel Leidenschaft, klarer Haltung und unermüdlichem Einsatz für Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt starkgemacht habe. "Als Bundestagspräsidentin, Bundesministerin für Arbeit und Soziales sowie Parteivorsitzende hat sie in höchsten Ämtern Verantwortung übernommen, ohne dabei jemals den Blick für die Sorgen und Nöte der Menschen zu verlieren."

Werbung

Bas stehe wie kaum eine andere für Bodenständigkeit, Glaubwürdigkeit und eine tiefe Verwurzelung im Alltag der Menschen, sagte Philipp. "Für ihre beeindruckende Arbeit und ihren persönlichen Einsatz gebühren ihr unser größter Respekt und unser aufrichtiger Dank."

Der Vorsitzende der Duisburger SPD, Mahmut Özdemir, sagte, man respektiere die Entscheidung und unterstütze die "großartige Sozialdemokratin" Bas darin, sich die nötige Zeit zu nehmen. "Sie hat viel für uns alle erduldet und den Rücken breit gemacht für diejenigen in unserer Gesellschaft, die nicht mit dem goldenen Löffel gesegnet waren", sagte der Bundestagsabgeordnete. "Es zeigt einmal mehr, hinter jedem Amt steckt ein Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht."/wdw/DP/mis