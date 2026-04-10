DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.137 -0,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Nike 866993 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus BVB-Aktie: Ballack spricht sich für Schlotterbeck aus
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte Reisende sitzen fest

11.04.26 18:04 Uhr

ZAHNA (dpa-AFX) - Eine Oberleitung ist auf der Strecke Berlin-München auf einen Zug gefallen. Hunderte Reisende sitzen daher in dem ICE fest, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Demnach riss am Mittag eine Oberleitung bei Zahna in Sachsen-Anhalt.

An einer Stelle seien dadurch auch Fenster des Zuges beschädigt worden, zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt, sagte die Bahnsprecherin. Ein Sprecher des Landkreises Wittenberg teilte mit, ihm vorliegenden Informationen zufolge seien zwei Menschen an Bord wegen "Panik und Kreislauf" kollabiert.

Beschädigter ICE soll abgeschleppt werden

Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle sei außerhalb eines Bahnhofs zum Stehen gekommen. Nach Angaben des Landkreises Wittenberg soll er nun in den Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg geschleppt werden. Ein Schleppzug der Deutschen Bahn sei bereits eingetroffen und habe den Zug mit Druckluft aufgepumpt, sagte der Sprecher. Von dort sollen die betroffenen Fahrgäste weiterreisen können. Das bestätigte auch ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte es von der Bahn geheißen, ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden und die Reisenden müssten in Bussen weiterfahren.

Züge zwischen Berlin-Halle-Leipzig werden aktuell über Dessau und Wiesenburg umgeleitet. Dadurch kommt es laut Bahn zu Verspätungen von rund 40 Minuten. Der Halt Lutherstadt Wittenberg entfällt, Ersatzhalt ist Dessau./dhu/DP/zb