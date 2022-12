ROUNDUP: Oberleitungsschaden bei Dortmund sorgt für Störungen im Bahnverkehr

DORTMUND (dpa-AFX) - Ein Oberleitungsschaden bei Dortmund hat am Freitag zu größeren Störungen im Bahnverkehr geführt. Betroffen waren vor allem Fernzüge in Richtung Hamburg und Hannover, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Sie seien nach Möglichkeit großräumig umgeleitet worden. Es gab zahlreiche Verspätungen. Im Nahverkehr fielen eine Reihe von Zügen aus. Am frühen Abend war die Störung nach Bahn-Angaben behoben. Nach und nach sollte sich der Zugverkehr wieder normalisieren.

Nach Angaben des Sprechers hatte ein ICE am Mittag kurz nach Verlassen des Dortmunder Hauptbahnhofs die Oberleitung beschädigt. Der Zug wurde in den Bahnhof zurückgezogen, so dass die Passagiere nach knapp zwei Stunden aussteigen konnten. Die Reparatur der Oberleitung dauerte mehrere Stunden./pa/DP/mis