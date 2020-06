ROUNDUP: OECD rechnet mit äußerst schweren Folgen der Corona-Krise

PARIS (dpa-AFX) - Bürger, Unternehmen und Staaten müssen sich nach Einschätzung der OECD wegen der Corona-Pandemie auf äußerst schwere und lang anhaltende Folgen einstellen. Es handele sich um die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren endete. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris in einem Konjunkturbericht mit.

Für das laufende Jahr rechnet die OECD mit einem Einbruch der Weltwirtschaft um 6,0 Prozent. In der Eurozone erwarten die OECD-Experten einen Rückschlag um 9,1 Prozent. In den USA dürfte der Einbruch der Wirtschaft 2020 demnach 7,3 Prozent betragen. Für Deutschland wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 6,6 Prozent prognostiziert.

Die OECD präsentierte allerdings zwei Szenarien: Ein erstes Szenario nimmt an, dass das Coronavirus weiter zurückgedrängt und kontrolliert wird. In einem anderem wird vorausgesetzt, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. In diesem besonders schlimmen Fall könnte die Weltwirtschaft um 7,6 Prozent schrumpfen.

Auch in den einzelnen Regionen der Welt wird in dem schlimmeren Szenario ein noch stärkerer konjunktureller Rückschlag erwartet. Demnach dürfte die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Fall 2020 um 11,5 Prozent schrumpfen, die Deutschlands um 8,8 Prozent und die Frankreichs sogar um 14,1 Prozent. Für das kommende Jahr wird in beiden Szenarien wieder ein Wachstum in der Eurozone insgesamt und bei den beiden EU-Schwergewichten erwartet.

OECD-Chefökonomin Laurence Boone verwies außerdem auf die Notwendigkeit einer höheren öffentlichen Verschuldung im Kampf gegen die Krise. "Schuldenfinanzierte Ausgaben müssen jedoch sehr gezielt eingesetzt werden, um die schwächsten Gruppen zu unterstützen und die Investitionen zu fördern, die für den Aufbau einer krisenfesteren Wirtschaft nötig sind." Weiter erklärte Boone: "Solange weder ein Impfstoff noch ein wirksames Medikament allgemein verfügbar ist, müssen die Politikverantwortlichen in aller Welt einen Drahtseilakt vollführen."