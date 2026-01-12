DAX25.023 ±0,0%Est506.066 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -4,6%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.909 -1,7%Euro1,1901 -0,1%Öl69,41 +0,4%Gold5.046 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe

10.02.26 12:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,27 EUR -0,21 EUR -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Sparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten nun um 5,5 bis 6,5 Milliarden US-Dollar senken.

Wer­bung

Die Aktie gab zuletzt deutlich um rund fünf Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 (Stoxx Europe 50). Händler führten die massiven Kursverluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück. Zuletzt hatte BP noch vierteljährlich Aktien im Volumen von 750 Millionen Dollar zurückgekauft.

Die Aussetzung von Aktienrückkäufen decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Biraj Borkhataria von der kanadischen Bank RBC. Längerfristig sei das wohl die richtige Wahl des neuen Managements des Ölkonzerns.

Für Lydia Rainforth von Barclays ist der ausgesetzte Rückkauf zur Verringerung der Verschuldung ein Schritt in die richtige Richtung. BP müsse aber noch mehr tun, um das Vertrauen in die Kapitalallokation wieder aufzubauen.

Wer­bung

Auch Jefferies-Analyst Mark Wilson stellt das Ende des Rückkaufprogramms in den Vordergrund. Das um 1,5 Milliarden Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol.

Im vierten Quartal betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn von BP 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Mrd Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der bereinigte Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden.

BP hatte Mitte Januar milliardenschwere Wertberichtigungen im Schlussquartal auf den Geschäftsbereich mit Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen angekündigt, sodass unter dem Strich inklusive der Einmaleffekte nun ein Milliardenverlust verbucht wurde.

Wer­bung

Im Dezember hatte Konzernchef Murray Auchincloss den Ölkonzern nach nicht einmal zwei Jahren verlassen. Er hatte vor knapp einem Jahr eine 180-Grad-Wende hin zum Öl- und Gasgeschäft vollzogen, nachdem sein Vorgänger die Erneuerbaren Energien noch stark hatte ausbauen wollen.

Auf Auchincloss folgt nun im April Meg O'Neill. Ihre Aufgabe dürfte es werden, den Ölriesen wieder in die Spur zu bringen. Nicht zuletzt der aktivistische Aktionär Elliott hatte in der Vergangenheit darauf gedrängt, wieder mehr in Öl und Gas zu investieren./err/niw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
11:56BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56BP HoldJefferies & Company Inc.
11:26BP OverweightBarclays Capital
11:16BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:26BP OverweightBarclays Capital
23.01.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.2026BP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:56BP HoldJefferies & Company Inc.
11:16BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.02.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen