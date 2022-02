ROUNDUP: Omikron belastet Unternehmensstimmung im Euroraum

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone ist zu Jahresbeginn von der Omikron-Welle belastet worden. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit fiel von Dezember auf Januar um 1,0 Punkte auf 52,3 Zähler, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht nach unten korrigiert.

Während sich die Stimmung in der Industrie verbesserte, trübte sie sich im Dienstleistungssektor als Folge der neuen Infektionswelle ein. In Italien und Spanien sank der Dienstleistungsindikator unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auch in Frankreich ging die Kennzahl deutlich zurück, sie lag aber immer noch deutlich auf Wachstumsniveau. In Deutschland hellte sich die Servicestimmung von niedrigem Niveau auf.

"Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt, da die Omikron-Variante die Geschäftstätigkeit vor allem im Servicesektor bremste", erklärte Markit die Entwicklung. Die bessere Stimmung in der Industrie habe die Wachstumsverlangsamung abgemildert. Die Nachfrage falle gedämpft aus, infolge der Pandemie seien Personal- und Materialengpässe weiter an der Tagesordnung.

"Eine Hauptsorge ist, dass der Inflationsdruck weiter zunimmt, wobei die steigenden Energiepreise den Preisdruck in den kommenden Monaten noch verstärken dürften", erwartet Williams. Auch die Spannungen in der Ukraine dürften den Ausblick weiter belasten, da jede Eskalation der Situation das Vertrauen der Unternehmen weiter schwächen dürfte.

Die Entwicklung im Überblick:

^

Region/Index Januar Prognose 1. Schätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 52,3 52,4 52,4 53,3

Industrie 58,7 59,0 59,0 58,0

Dienste 51,1 51,2 51,2 53,1

DEUTSCHLAND

Industrie 59,8 60,5 60,5 57,4

Dienste 52,2 52,2 52,2 48,7

FRANKREICH

Industrie 55,5 55,5 55,5 55,6

Dienste 53,1 53,1 53,1 57,0

ITALIEN

Industrie 58,3 61,2 --- 62,0

Dienste 48,5 50,0 --- 53,0

SPANIEN

Industrie 56,2 56,0 --- 56,2°

Dienste 46,6 51,9 --- 55,8°

/bgf/jsl/jha/