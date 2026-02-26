DAX23.620 -1,5%Est505.772 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -2,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1592 -0,1%Öl91,45 +0,1%Gold5.186 -0,1%
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Infineon 623100
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich

11.03.26 12:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
141,42 EUR 2,70 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUSTIN (dpa-AFX) - Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft insgesamt im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur darunter wuchs im abgelaufenen Quartal gar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Oracle übertraf damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten.

Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion nachbörslich bereits deutlich nach oben, im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch war das Plus sogar noch stärker. Das Papier gewann zuletzt 10,4 Prozent auf 165 Dollar und würde damit im Hauptgeschäft die Kursstabilisierung seit Anfang Februar fortsetzen. Zuvor war der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können. Die Aussichten für die Infrastruktursparte hätten sich gebessert, schrieben nun die Analysten von Goldman Sachs.

Das Unternehmen verwies auf einen Auftragsbestand, der künftige Umsätze in Höhe von 553 Milliarden Dollar einbringen soll - mehr als vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal sei diese Kennzahl um 29 Milliarden gestiegen, das meiste davon waren dem Unternehmen zufolge Großverträge für KI-Technik. Oracle erwartet nicht, dafür eigene zusätzliche Schulden aufnehmen zu müssen: Entweder seien die Verträge über Vorauszahlungen der Kunden abgesichert oder die Kunden brächten ihre selbst gekauften KI-Grafikrechenchips (GPU) dafür mit.

Der weitgehend von Tech-Milliardär Larry Ellison beherrschte Konzern arbeitet unter anderem an einem hunderte Milliarden Dollar teuren Infrastruktur-Projekt für Künstliche Intelligenz mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.

Insgesamt stieg der Oracle-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente der Konzern knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor./so/men/stk

