ROUNDUP: Pepsico verdient mehr als erwartet
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PURCHASE (dpa-AFX) - Der Getränkekonzern PepsiCo hat zum Jahresstart positiv überrascht. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager. Die Pepsico-Aktie legte im frühen US-Handel gut zwei Prozent.
Der Umsatz des Coca-Cola-Konkurrenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf gut 19,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um 24 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Pepsico mit über 2,3 Milliarden Dollar fast 27 Prozent mehr./lew/err/stk/he
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