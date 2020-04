ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum mit Gewinneinbruch im ersten Quartal - Mehr Neuaufträge

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Während der Umsatz mit 153,3 Millionen Euro fast so hoch ausfiel wie ein Jahr zuvor, sank das Betriebsergebnis (Ebit) um gut 29 Prozent auf 12,8 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend im hessischen Aßlar mitteilte. Allerdings sprudelten die Bestellungen stärker als Anfang 2019: Der Auftragseingang legte um 16 Prozent auf 172,9 Millionen Euro zu.

Die Aktie verlor nach Handelsbeginn am Mittwoch bis zu 3,7 Prozent, zuletzt lag sie noch mit 2,4 Prozent im Minus. Die Aktie hatte in den vergangenen Tagen den Einbruch der Corona-Krise zwischenzeitlich wettgemacht und die Marke von 150 Euro wieder übersprungen, die sie vor dem ersten richtigen Corona-Crash am 24. Februar noch erreicht hatte.

Die Höhe der Bestellungen und auch der Umsatz überraschte Commerzbank-Analyst Adrian Pehl jedoch positiv. Der Experte hatte mit einem deutlichen Rückgang auch beim Erlös im ersten Quartal gerechnet, der nun fast stabil blieb. Das starke Orderbuch könne eigentlich nur bedeuten, dass der Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Südkorea - einem großen Hersteller von Halbleitern - kaum Spuren bei den Bestellungen hinterlassen habe. Pfeiffer ist mit seinen Vakuumpumpen ein Zulieferer der Chipindustrie.

Ein weiterer Händler monierte allerdings die schwache Marge. Das Unternehmen steckt derzeit ohnehin viel Geld in Investitionen, was die Marge zunächst belastet, sie in den kommenden Jahren aber deutlich steigen lassen soll. Das Unternehmen hatte seine Prognose für das laufende Jahr wegen der Folgen der Corona-Krise und auch mit Verweis auf die Wachstumsstrategie bereits Ende März zurückgezogen. Zudem kürzte das Unternehmen die Dividende. Weitere Details zum ersten Quartal will Pfeiffer am 5. Mai bekanntgeben.

Pfeiffer Vacuum stellt vor allem Vakuumpumpen her, mit denen etwa Chiphersteller, Labore und andere ihre Reinräume von Staub und anderen störenden Einflüssen weithin freihalten können. Das Unternehmen gehörte seit November 2018 zu gut der Hälfte dem Pumpenhersteller und Familienkonzern Busch, bis Ende 2019 schraubte Busch den Anteil auf etwas mehr als 60 Prozent hoch.

Am Markt machen immer wieder Spekulationen die Runde, ob und wann Busch das SDax-Unternehmen komplett schlucken könnte. Derzeit arbeiten beide Unternehmen im Einkauf und im Vertrieb, bei Forschung und Entwicklung sowie in der IT enger zusammen. Der Mehrheitsübernahme war ein längerer Machtkampf bei Pfeiffer vorausgegangen./stw/men/mis