ROUNDUP: PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert. Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte. Die Aktie fiel.

Wer­bung Wer­bung

Das Papier sank am Nachmittag um 3,6 Prozent auf 7,95 Euro, damit lag PNE im Kleinwerteindex SDAX unter den schwächeren Werten. In diesem Jahr hat der Kurs mehr als ein Fünftel eingebüßt.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt.

Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr./mne/stk/men/jha/