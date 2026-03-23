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ROUNDUP: PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt

26.03.26 15:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PNE AG
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CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert. Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte. Die Aktie fiel.

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Das Papier sank am Nachmittag um 3,6 Prozent auf 7,95 Euro, damit lag PNE im Kleinwerteindex SDAX unter den schwächeren Werten. In diesem Jahr hat der Kurs mehr als ein Fünftel eingebüßt.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt.

Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr./mne/stk/men/jha/

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DatumRatingAnalyst
04.02.2026PNE BuyWarburg Research
03.02.2026PNE KaufenSMC Research
16.01.2026PNE KaufenSMC Research
15.01.2026PNE KaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
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14.01.2026PNE BuyWarburg Research
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13.05.2025PNE HaltenSMC Research
19.08.2024PNE HaltenSMC Research
11.05.2023PNE HaltenSMC Research
31.03.2023PNE HaltenSMC Research
16.02.2023PNE HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE ReduceBaader Bank
03.08.2022PNE ReduceBaader Bank
12.05.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH

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