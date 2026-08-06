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ROUNDUP: Polizei durchkämmt Nordpiste am Leipziger Flughafen

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LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Nach den Drohnenvorfällen am Flughafen Leipzig/Halle durchsucht eine Hundertschaft der Polizei das Gelände an der nördlichen Start- und Landebahn. Die Einsatzkräfte sind in einer Kette zu Fuß unterwegs, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete.

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Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte, dass auf dem Flughafen-Gelände Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Behörde stattfinden. Wonach konkret gesucht wird, blieb zunächst offen.

Wegen der Suchmaßnahmen ist die Nordpiste seit 10.00 Uhr gesperrt, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Der Passagierflugverkehr ist nicht betroffen.

Suche nach zweitem Flugobjekt am Donnerstag

Bereits am Donnerstag war der Bereich durchsucht worden. Zuvor hatte das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mitgeteilt, dass die Suche nach dem zweiten - noch unbekannten - Flugobjekt des Vorfalls fortgesetzt werden sollte.

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Auslöser der Ermittlungen war der Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung auf der südlichen Start- und Landebahn in der Nacht zum Mittwoch. Wenig später war ein zweites Flugobjekt mit einer Frachtmaschine zusammengestoßen, die wegen der Sperrung der Nordpiste nicht landen konnte und durchstarten musste. Nach der Umleitung nach Hannover wurden an der Maschine leichte Beschädigungen festgestellt.

Sprengstoff-Drohne auf Südpiste entdeckt

Die auf der Südpiste entdeckte Sprengstoff-Drohne befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./djj/DP/mis

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06.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.