ROUNDUP: Preiserhöhungen schieben Großküchenausstatter Rational weiter an

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Abbau des hohen Auftragsbestands hat dem Großküchenausstatter RATIONAL auch im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz und Gewinn beschert. "Nach einem erfolgreichen Start in das Jahr 2023 konnten wir auch im zweiten Quartal an diese Erfolge anknüpfen", sagte Unternehmenschef Peter Stadelmann am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Im zweiten Halbjahr dürfte es nicht mehr ganz so gut laufen. Derweil will das Unternehmen mehr Geld für Vertrieb und Auftragsgewinnung in die Hand nehmen. Die Jahresziele bestätigte der Vorstand.

Das MDax-Unternehmen (MDAX) verkaufte im zweiten Quartal mehr Geräte, profitierte aber auch von Preiserhöhungen. Der Erlös stieg so im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf rund 278 Millionen Euro, wie der Konzern in Landsberg am Lech mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet.

Auch ergebnisseitig lief es besser als am Markt gedacht. In den drei Monaten bis Ende Juni lag das Betriebsergebnis (Ebit) mit knapp 70 Millionen Euro um 53 Prozent über dem Vorjahr. Die operative Marge verbesserte sich auf 25 Prozent (Vorjahr: 19,5 Prozent), weil die Kosten weniger stiegen als der Umsatz. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 54,4 Millionen Euro hängen nach 34,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Damals hatte Rational - wie viele Unternehmen in den verschiedensten Industrien - noch deutlich unter weltweiten Engpässen bei Elektronikchips gelitten, da die Herstellung und die Logistik durch die Corona-Verwerfungen ins Stocken geraten waren.

Besonders stark wuchs das Geschäft von Rational im zweiten Quartal wie bereits zum Jahresstart in Nordamerika mit plus 57 Prozent. Dort baut das Unternehmen seine Vertriebsaktivitäten sowie sein Servicenetz aus und erreicht damit immer mehr Kunden im Flächengeschäft. In Asien und Lateinamerika legte Rational um 37 Prozent beziehungsweise 26 Prozent zu. Während die Erlöse in Europa (ohne Deutschland) um sieben Prozent stiegen, gingen sie in Deutschland leicht zurück.

Mit dem Geschäftswachstum stellte Rational auch Mitarbeiter ein. Mit weltweit 2486 Angestellten, 1430 davon in Deutschland, Ende Juni erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich um sechs Prozent.

Im weiteren Jahresverlauf rechnet die Unternehmensführung mit einer fortgesetzten Reduzierung des Auftragsbestandes, der Ende Juni noch bei rund 160 Millionen Euro lag. Zudem dürfte sich das Bestellverhalten der Kunden normalisieren. Das habe zur Folge, dass die gewöhnliche Saisonalität der Erlöse hin zu einem stärkeren vierten Quartal nicht zu erwarten sei, hieß es. Der Umsatz dürfte im zweiten Halbjahr leicht unter denen des ersten Halbjahrs liegen.

Im Gesamtjahr soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr weiterhin im hohen einstelligen Bereich wachsen. Die operative Marge (Ebit-Marge) soll aufgrund steigender Kosten wie etwa für den Vertrieb und Ausbau internationaler Standorte leicht unter dem Vorjahr herauskommen. Sollten sich die Entlastungen bei den Kosten fortsetzen, könnte die Ebit-Marge im Bereich des Vorjahres liegen, sagte Finanzchef Jörg Walter./mne/ngu/mis