ROUNDUP/Presse: Goldman Sachs will Chefwechsel in Kürze ankündigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs will laut US-Medien in Kürze einen geplanten Wechsel an ihrer Spitze ankündigen. Das Wall-Street-Haus werde seine Geschäftsführer am Dienstagmorgen (Ortszeit) informieren, dass der bislang für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand David Solomon zum Nachfolger des seit rund zwölf Jahren amtierenden Konzernchefs Lloyd Blankfein befördert werde, meldete der US-Sender CNBC am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, die Entscheidung dürfte diese Woche verkündet werden.

US-Medien schreiben schon seit Monaten über den bevorstehenden Chefwechsel, Goldman Sachs hält sich bislang aber bedeckt zu dem Thema. Solomon gilt schon länger als sicherer Nachfolger Blankfeins, dessen zweiter Kronprinz, Harvey Schwartz, das Unternehmen bereits im April verlassen hatte. Wie und wann genau das Spitzenamt übergeben werden soll, bleibt indes vorerst unklar. Laut "New York Times" wird Blankfein noch für eine Übergangsphase an Bord bleiben. Bislang hatte es geheißen, er wolle spätestens zum Jahresende aufhören. Goldman wird am Dienstag auch seine Quartalszahlen veröffentlichen./hbr/DP/she