ROUNDUP/Private Banken: Deutsche Wirtschaft rutscht im Winter in Rezession

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Trübe Aussichten für die deutsche Konjunktur: Die Chefvolkswirte der privaten Banken in Deutschland erwarten, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in vier Quartalen in Folge bis zum Sommer 2023 sinken wird. Hohe Energiepreise, steigende Kosten für Unternehmen und ein erheblicher Kaufkraftverlust bei Verbrauchern infolge der extrem hohen Inflation werden Europas größte Volkswirtschaft der am Donnerstag vorgelegten Prognose zufolge im Winter in die Rezession rutschen lassen.

"Ich habe durchaus einen positiven Ausblick auf das, was nach der Krise möglich ist. Aber zunächst einmal steht uns eine Rezession bevor, die gerade in Deutschland (...) schärfer ausfallen dürfte als in den meisten anderen Ländern Europas", sagte Berenberg-Chefökonom Holger Schmieding bei der Vorstellung der Berechnungen.

Es gebe die Chance, dass sich die Konjunktur in Deutschland bereits im Frühjahr 2023 wieder stabilisiere. "Danach erwarten wir wieder Wachstum", sagte Schmieding. Ein stützender Faktor: Der Arbeitsmarkt dürfte nach Einschätzung der Volkswirte der privaten Banken im erwarteten Wirtschaftsabschwung "nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen" werden - auch dank staatlicher Hilfen wie Kurzarbeitergeld.

Nach 1,4 Prozent Wachstum im laufenden Jahr erwarten die 15 an der Prognose beteiligten Volkswirte im Jahresdurchschnitt 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um 1,3 Prozent. Zum Vergleich: In der Corona-Krise 2020 war die deutsche Wirtschaft um mehr als vier Prozent geschrumpft.

Eine mögliche Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums hänge "entscheidend von der weiteren Entwicklung der Preise ab", führte der Bankenverband aus. Mit zwei Zinserhöhungen im Juli und September hat die Europäische Zentralbank (EZB) der rekordhohen Teuerungsrate den Kampf angesagt. Weitere Zinserhöhungen werden erwartet.

Dennoch rechnen die Chefvolkswirte der privaten Banken wie andere Ökonomen damit, dass die Inflationsrate sowohl in Deutschland als auch im Euroraum auch im nächsten Jahr mit etwa sechs Prozent auf hohem Niveau bleiben wird. "Die Inflation wird bald ihren Höhepunkt erreichen", sagte Schmieding. Aber: "Wir werden wohl erst im Jahr 2024 wieder an Inflationsraten rund um die zwei Prozent herankommen können."/ben/DP/zb