ROUNDUP: Probleme bei Google stören Snapchat und Spotify

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Technische Probleme bei Google (Alphabet C (ex Google)) haben am Dienstag zeitweise diverse Online-Dienste wie Snapchat (Snap) und Spotify gestört. Mehrere Komponenten von Googles Cloud-Plattform waren am Abend europäischer Zeit ausgefallen, wie der Internet-Konzern auf der entsprechenden Status-Webseite bestätigte. Die Probleme wurden demnach nach rund einer Stunde behoben. Von Störungen betroffen waren neben dem Musikdienst Spotify und der Fotoplattform Snapchat unter anderem auch der Kommunikations-Service Discord und das Online-Spiel "Pokemon Go".

Viele Online-Dienste verlassen sich für ihren Betrieb auf Cloud-Infrastruktur von Google oder Amazon - deswegen bekommen auch kurzfristige Ausfälle bei den großen technischen Plattformen schnell viele Nutzer zu spüren./so/DP/jha