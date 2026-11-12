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ROUNDUP: Procredit sieht mehr Kreditvergabe und bessere Kostenquote - Kursplus

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ProCredit Holding AG & Co.KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Procredit Holding (ProCredit) wird nach dem dritten Quartal für das Wachstum des Kreditportfolios in diesem Jahr etwas zuversichtlicher. Das Volumen der vergebenen Kredite soll um 14 bis 15 Prozent anziehen statt wie bisher angepeilt um 12 bis 15 Prozent, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Auch bei dem Verhältnis aus Kosten zu den Erträgen sieht es für die auf Südost- und Osteuropa spezialisierte Bankengruppe etwas besser aus. Die Aktie legte zu.

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Das Papier gewann nach dem Mittag 3,5 Prozent auf 9,15 Euro. Damit stehen seit Jahresbeginn rund 8 Prozent Kursplus zu Buche. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt bei rund 540 Millionen Euro.

Bei den Kosten im Verhältnis zu den Erträgen erwartet das Management um Chefin Eriola Bibolli nun ein um 2 bis 3 Prozentpunkte besseres Abschneiden als das im Vorjahr mit 73,4 Prozent der Fall war. "Diese positive Entwicklung wird durch das starke und zielgerichtete Wachstum unseres Kreditportfolios und die Verbesserung der Nettozinsmarge unterstützt", sagte Bibolli laut Mitteilung.

Bei der Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr rechnet der Vorstand allerdings weiter mit rund 7 Prozent. Ein bisher für dieses Jahr erwarteter positiver Währungseffekt komme wohl erst 2027 zum Tragen.

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In den ersten neun Monaten 2026 wuchs das Kreditportfolio um fast 12 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss zog um fast 15 Prozent auf 299,3 Millionen Euro an. Der Provisionsüberschuss ging demgegenüber um 4 Prozent zurück. Eine sinkende Risikovorsorge und weniger Steueraufwand begünstigten das Nettoergebnis, das sich von 58,2 Millionen auf 69,5 Millionen Euro verbesserte.

Die Procredit Holding mit Sitz in Frankfurt ist die Muttergesellschaft der Procredit-Gruppe, die auf Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatpersonen ausgerichtet ist. Sie soll laut Unternehmensangaben einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten. Der Schwerpunkt ihres Geschäfts liegt in Südost- und Osteuropa. Außerdem ist die Gruppe in Südamerika und in Deutschland aktiv. Mit gut 13 Prozent ist auch die staatseigene Förderbank KfW an der Procredit-Holding beteiligt./men/mis/jha/

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