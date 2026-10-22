ROUNDUP: Procter & Gamble überzeugt zum Jahresstart - Aktienkurs legt zu

22.10.26 16:45 Uhr

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) (ProcterGamble) ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz - also ohne Übernahme und Wechselkurseffekten - stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar (20,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

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Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Wachstum der Verkaufsmenge, während der Verkaufspreis auf das gesamte Portfolio gesehen nur leicht stieg. So achten Konsumenten angesichts einer hohen Inflation schon länger verstärkt auf die Preise von Waren. Der Aktienkurs stieg im frühen US-Handel um gut fünf Prozent.

Procter & Gamble ist in den Märkten für Waschmittel, Windeln und Zahnpasta stark aufgestellt. Diese breite Palette an Produkten des täglichen Bedarfs in verschiedenen Preisklassen scheint dem Unternehmen dabei zu helfen, eine trägere Konjunktur besser abfedern zu können als manch ein Wettbewerber.

Unter dem Strich verdiente der US-Konzern mit gut 4,7 Milliarden Dollar in etwa so viel wie vor einem Jahr. Für den um Sondereffekte bereinigten Überschuss je Aktie ergibt sich ein Plus von einem Prozent auf 2,00 Dollar.

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Die Jahresziele für den bereinigten Gewinn je Aktie sowie den Umsatz aus eigener Kraft bestätigte das Unternehmen. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte demnach stagnieren oder bis drei Prozent wachsen, womit sich eine Spanne von 6,89 bis 7,11 Dollar ergibt.

Der Umsatz soll organisch weiterhin um ein bis drei Prozent wachsen. Zudem nannte P&G nun auch ein Ziel für das Umsatzwachstum inklusive aller Effekte. Unter Berücksichtigung der Erlöse des Anfang Oktober übernommenen Nahrungsergänzungsmittel- und Gesundheitsunternehmens Thorne ist ein Plus von zwei bis vier Prozent geplant./mis/zb/stk/he