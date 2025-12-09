DAX24.122 +0,3%Est505.716 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.496 -0,5%Euro1,1644 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
ROUNDUP: Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

09.12.25 10:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
97,30 EUR 0,26 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW bekommt einen neuen Chef: Milan Nedeljkovic soll ab dem 14. Mai kommenden Jahres das Amt von Oliver Zipse übernehmen. Der Aufsichtsrat traf am Dienstag einen entsprechenden Beschluss, wie das Unternehmen in München mitteilte. Derzeit ist Nedeljkovic noch Produktionsvorstand. Dieses Amt hatte auch Zipse inne, bevor er 2019 an die Spitze des Unternehmens rückte. Nedeljkovic galt lange als einer der aussichtsreichen Kandidaten für den Top-Job beim DAX-Konzern. Die BMW-Aktie gab nach einem starken Lauf in den vergangenen Tagen um ein halbes Prozent nach.

Zipse legt sein Amt demnach mit Ablauf des 13. Mais ab - an diesem Tag hat BMW seine Hauptversammlung für das noch laufende Geschäftsjahr. Zipse wird im Februar 62, bei BMW gilt eigentlich eine grobe Altersgrenze von 60 für Vorstände, diese war bei der letzten Verlängerung seines Mandats bis 2026 überschritten worden. Zipse hat damit das wichtigste Projekt seiner Amtszeit, den Start der Neuen Klasse als Basis für die Elektrostrategie des Unternehmens noch auf den Weg gebracht.

Der Aufsichtsrat dankte ihm "ausdrücklich für seine großen Verdienste um die BMW Group". Er habe "BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtem Zukunftsprojekt des Unternehmens", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Nicolas Peter.

Nedeljkovic, der bei der Amtsübernahme 57 Jahre alt sein wird, ist seit 2019 Produktionsvorstand. Er zeichnete damit für den Produktionsstart der Neuen Klasse verantwortlich. Aufsichtsratschef Peter lobte ihn für "strategischen Weitblick", große Umsetzungsstärke und unternehmerisches Denken. "Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen - seien es ökonomische oder ökologische."

Auch von der Arbeitnehmerseite kommen Vorschusslorbeeren: "Milan Nedeljkovic genießt hohes Ansehen und Vertrauen in der Belegschaft von BMW. Mit ihm wollen wir die lange Tradition der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung fortsetzen und unsere BMW-Erfolgsgeschichte fortschreiben", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Kimmich./ruc/DP/men

