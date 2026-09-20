ROUNDUP/Prognosen: AfD knapp vor SPD in MV - CDU zittert

20.09.26 18:14 Uhr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. Nach den Prognosen von ARD und ZDF muss die CDU um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

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Die AfD mit Ministerpräsidenten-Kandidat Leif-Erik Holm und dem Spitzenkandidaten Enrico Schult kommt laut Prognose auf 37,0 bis 38,0 Prozent. Sie kann ihr Ergebnis mehr als verdoppeln (2021: 16,7 Prozent). Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig liegt nach einer Aufholjagd in den vergangenen Wochen bei 35,5 bis 36,5 Prozent (2021: 39,6 Prozent). Die 18.00-Uhr-Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen der Meinungsforscher.

Demnach stürzt die CDU auf ihr bundesweit schwächstes Landtagswahlergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Mit 5,0 bis 5,5 Prozent könnte sie erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in den Landtag verpassen (2021: 13,3 Prozent).

Die Linke steht bei 6,0 bis 7,5 Prozent (2021: 9,9 Prozent). Unsicher ist, ob die Grünen mit 5,5 Prozent (2021: 6,3 Prozent) den Einzug in den Landtag schaffen.

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Auch das BSW zittert mit 4,8 bis 5,0 Prozent. Die FDP fliegt mit 1,0 bis 1,2 Prozent (5,8 Prozent) aus dem Landtag./mi/DP/zb