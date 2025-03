ROUNDUP/Prognosen: SPD siegt bei Hamburg-Wahl

HAMBURG (dpa-AFX) - Die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg nach Prognosen von ARD und ZDF trotz Einbußen klar gewonnen. Um den zweiten Platz gibt es nach den 18-Uhr-Zahlen des ZDF ein enges Rennen zwischen Grünen und CDU, bei der ARD liegen die Christdemokraten zwei Prozentpunkte vor den Grünen. Dahinter folgen die Linke und die AfD.

Wer­bung Wer­bung

Die FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das in Hamburg zum ersten Mal auf Landesebene antrat, schaffen es aller Voraussicht nach nicht in das Parlament.

Nach den Prognosen rutscht die SPD auf 33,5 bis 34,5 Prozent (2020: 39,2 Prozent) ab. Die Grünen mit der Spitzenkandidatin und Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank kommen auf 17,5 bis 20 Prozent und verlieren damit ebenfalls gegenüber ihrem Rekordergebnis von 2020 (24,2 Prozent). Die CDU von Spitzenkandidat Dennis Thering kann dagegen nach ihrem historischen Tief vor fünf Jahren (11,2 Prozent) deutlich zulegen und liegt nun bei 19,5 bis 20 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die Linke steigert sich auf 11,5 Prozent (2020: 9,1 Prozent). Die AfD verbessert sich auf 7 bis 8,5 Prozent (2020: 5,3 Prozent), ist in Hamburg damit aber nicht mal halb so stark wie auf Bundesebene.

Die FDP scheitert erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Laut ARD kommt sie auf 2,3 Prozent (2020: 4,97 Prozent). Das BSW schafft es demnach bei 2,1 auch nicht in die Bürgerschaft - das ZDF wies beide Parteien in der Prognose nicht gesondert aus. Die Partei Volt sehen beide Sender bei 3 Prozent und damit ebenfalls nicht im Parlament (2020: 1,3 Prozent)./csd/DP/he