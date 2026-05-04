ROUNDUP: Prosus senkt Beteiligung an Delivery Hero weiter - Aspex stockt auf

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Großaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDAX gelisteten Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex Management verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Dies entspreche einer Beteiligung von rund fünf Prozent. Für die Aktie von Delivery Hero ging es zuletzt um fast zehn Prozent auf 21,97 Euro nach oben.

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Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 22 Euro je Aktie, zehn Prozent mehr als beim vergangenen Verkauf von 4,5 Prozent an den US-Fahrdienstleister Uber Mitte April. Zudem liegt er gut zehn Prozent über dem Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am Freitag. Insgesamt fließen Prosus durch die Veräußerung brutto rund 335 Millionen Euro zu.

Durch das Geschäft steigt der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf rund 14 Prozent, während die Beteiligung von Prosus auf etwa 17 Prozent sinkt.

Der Anteilsverkauf dürfte den Druck auf Delivery-Hero-Gründer und -Chef Niklas Ostberg erhöhen. Aspex hatte sich zuvor für einen Wechsel an der Konzernspitze stark gemacht, falls das Management die angekündigten Vermögensverkäufe nicht umsetze.

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Delivery Hero hatte im Dezember mitgeteilt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Dabei wollte der Konzern auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften ins Auge fassen. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft, hieß es damals.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Investoren das Management auf Verkäufe von Geschäftsfeldern drängen sollen./err/men/jha/