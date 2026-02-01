DAX25.184 +0,7%Est506.069 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.044 +0,2%Euro1,1840 -0,1%Öl69,13 +2,6%Gold4.936 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten! Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ROUNDUP: Protestaktion gegen Reiches Stromnetzpläne

18.02.26 13:41 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Rotorblatt einer Windkraftanlage und Schrott aus ausrangierten Solarpanels haben Nichtregierungsorganisationen gegen die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche demonstriert. Die von Campact initiierte Aktion "Schrottplatz der Energiewende" richtet sich gegen ein geplantes "Netzpaket" der CDU-Politikerin.

Wer­bung

Reiche will den Ausbau von Wind- und Solaranlagen besser mit dem hinterher hinkenden Netzausbau synchronisieren und Kosten senken. Die Pläne haben wegen verschiedener geplanter Maßnahmen breite Kritik ausgelöst.

"Die Energiewende gehört nicht auf den Schrottplatz", kritisierte Campact-Vorstand Christoph Bautz. "Doch mit dem Netzpaket von Katherina Reiche würde der Ausbau der erneuerbaren Energien jäh ausgebremst."

Das Rotorblatt fuhr als Sondertransport durch Berlin und wurde wie die Solarpanels vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgeladen. Auf dem Rotorblatt prangte die Forderung: "Reiche: Energiewende nicht verschrotten!" Mehrere Dutzend Menschen nahmen an der Aktion teil. Die Polizei sprach von rund 200 Teilnehmern.

Wer­bung

In dem Gesetzentwurf von Reiche heißt es, der Netzausbau könne nicht mit dem Bau von Anlagen Schritt halten. Deshalb soll in besonders belasteten Gebieten im Falle, dass Wind- und Solaranlagen gedrosselt oder abgeschaltet werden, keine Entschädigung mehr für neue Anschlüsse gezahlt werden./anj/hrz/hoe/DP/jha