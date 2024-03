ROUNDUP/Puppe und Teddy: EU-Parlament stimmt für mehr Sicherheit bei

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das EU-Parlament will für mehr Sicherheit bei Kinderspielzeug in der Europäischen Union sorgen. Eine Mehrheit der Parlamentarier stimmte am Mittwoch in Straßburg für eine Verschärfung der aktuellen Regeln. Besonders geht es dabei um bestimmte Chemikalien, die nicht mehr bei der Herstellung von Spielzeug innerhalb der EU verwendet werden sollen.

Bisher waren Stoffe verboten, die krebserregend oder DNA-schädigend sind oder die Fruchtbarkeit beeinflussen können. Wenn es nach dem Willen des Parlaments geht, dürfen Teddybären, Puppen und Co. bald auch keine Chemikalien mehr enthalten, die möglicherweise das Hormon-, Nerven- oder Immunsystem beeinflussen können. Auch Stoffe, die die Atemwege schädigen können, sollen nicht mehr in Spielzeug verwendet werden dürfen.

Unternehmen, die Spielzeug in der EU herstellen, importieren oder verkaufen, sollen den Angaben zufolge sicherstellen, dass ihre Produkte diese strengen Sicherheitsvorschriften einhalten. Außerdem sollen sie einen digitalen Produktpass erstellen, der genau angibt, welche Materialien und Chemikalien bei der Herstellung verwendet wurden.

Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke begrüßte den Vorstoß des Parlaments. "Kinder haben ein Recht auf besonderen Schutz. Daher werde ich mich in den weiteren Verhandlungen dafür einsetzen, dass Anbieter von Online-Marktplätzen noch stärker in die Pflicht genommen werden", sagte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung. Welche Marktplätze damit genau gemeint sind, ließ das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur offen.

Bevor ein Spielzeug in Verkehr gebracht wird, müssen die Hersteller nach Angaben des Parlaments eine Sicherheitsbewertung durchführen. Dennoch gelange immer wieder gefährliches Spielzeug in die Hände der Verbraucher. So sei Spielzeug im Jahr 2022 Spitzenreiter bei der Liste der Warnmeldungen über gefährliche Produkte in der EU gewesen und habe 23 Prozent aller Meldungen ausgemacht.

Mit der Abstimmung hat sich das Parlament für anstehende Verhandlungen mit den EU-Staaten positioniert. Diese Gespräche über die endgültige Ausgestaltung des Vorhabens können starten, wenn sich die Mitgliedsstaaten auf ihre Position geeinigt haben./lik/DP/jha