ROUNDUP: Putin gratuliert Trump zum 80. Geburtstag

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem US-amerikanischen Kollegen Donald Trump in einem Telefonat zum 80. Geburtstag gratuliert. Trump sei dabei erneut für eine Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine eingetreten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Berater des Kremls, Juri Uschakow. In dem Gespräch seien zudem der Iran-Krieg und die bilateralen Beziehungen besprochen worden.

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Kreml sieht ukrainische Angriffe als Hindernis

Dem außenpolitischen Berater zufolge sagte Putin, dass die kürzlichen ukrainischen Angriffe auf "zivile Objekte auf russischem Gebiet" eine Friedensregelung erschwerten. "Das wurde hervorgehoben", sagte Uschakow. Jedoch habe der Kremlchef erklärt, dass diese Attacken die "Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld" nicht ändern würden. Wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Putin reden wolle, könne er weiterhin nach Moskau kommen.

Das "äußerst freundliche" Gespräch hat laut Uschakow 55 Minuten gedauert. Parallel dazu habe Moskau auch ein Glückwunschschreiben nach Washington geschickt. Es sei das 13. Telefonat der beiden seit Trumps Amtsantritt im Januar 2025 gewesen.

Russland führt seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Washington drängt beide Seiten seit Monaten zu einem Friedensschluss./ast/DP/he