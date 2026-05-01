DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -2,4%Nas26.386 +0,4%Bitcoin65.861 -1,4%Euro1,1616 ±-0,0%Öl103,0 -1,8%Gold4.510 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- Dow markiert neuen Rekord -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
DAX in KW 21: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 21: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Putin wirft Ukraine 'Terrorakt' im Gebiet Luhansk vor

22.05.26 20:05 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat nach einem ukrainischen Angriff auf ein Studentenwohnheim in dem von Russland besetzten Gebiet Luhansk von einem "Terrorakt" mit vielen Toten gesprochen. Es gebe bisher mindestens 6 Tote, 39 Verletzte und 15 Vermisste, sagte Putin in Moskau zum Auftakt eines Treffens mit Absolventen des staatlichen Ausbildungsprogramms "Zeit der Helden". Das Gebäude einer Berufsschule in Starobilsk war in der Nacht nach russischen Angaben von einer ukrainischen Drohne getroffen worden.

"Es gibt keinerlei militärische Einrichtungen, Einrichtungen der Geheimdienste oder verwandter Dienste in der Nähe des Wohnheims", behauptete Putin. Niemand könne sagen, dass das Gebäude zufällig getroffen worden sei. Der Fall zeige, dass sich die Lage für die Ukraine von einer kritischen hin zu einer katastrophalen Situation wandele. Das Land wolle mit solchen "Verbrechen" ablenken von den Verhältnissen im Land und an der Front.

Ukraine: Russische Spezialeinheit getroffen

Dagegen teilte der ukrainische Generalstab am Abend mit, dass im Bereich der Stadt Starobilsk eines der Hauptquartiere der russischen militärischen Spezialeinheit "Rubikon" getroffen worden sei. Die Einheit habe sich mit dem Bau von Drohnen befasst, die regelmäßig für Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zivile Objekte auf dem Territorium der Ukraine eingesetzt würden. Die Militärführung in Kiew betonte, sich selbst an das humanitäre Völkerrecht zu halten und keine zivilen Ziele anzugreifen.

Beide Kriegsparteien behaupten stets, nur militärische Ziele anzugreifen. Trotzdem kommt es auf beiden Seiten immer wieder zu Toten und Verletzten unter Zivilisten sowie zur Zerstörung ziviler Infrastruktur. Die Verluste durch die russischen Angriffe in der Ukraine sind dabei um ein Vielfaches höher.

Russisches Verteidigungsministerium soll Antwort vorbereiten

Putin forderte das russische Verteidigungsministerium auf, Vorschläge für eine Reaktion vorzubereiten. Den Angehörigen der Toten sowie den Verletzten stellte er Hilfe in Aussicht. Nach offiziellen Angaben waren zum Zeitpunkt der Attacke in dem fünfgeschossigen Wohnheim 86 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht prüfen.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Tag für Tag werden dabei Zivilisten in der Ukraine verletzt oder getötet - immer wieder auch in Wohnhäusern, Schulen, Kliniken und Kindergärten. Das 2022 annektierte Gebiet Luhansk ist nach russischen Angaben vollkommen unter Moskauer Kontrolle./mau/DP/he