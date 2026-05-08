ROUNDUP: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien

ESSEN (dpa-AFX) - Der Evonik-Großaktionär (Evonik) RAG-Stiftung hat eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben. Die bis Dezember 2031 laufenden vorrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen können in bestehende Stammaktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG umgetauscht werden, wie die Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte. Die Verzinsung liegt bei 1,45 Prozent jährlich, der anfängliche Umtauschpreis bei 19,46 Euro. Das entspreche einer Prämie von 27,5 Prozent auf den Referenzaktienkurs.

Wer­bung Wer­bung

Die neuen Anleihen wurden institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens angeboten. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.

Aktuell stehen zudem drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus - davon zwei über jeweils 500 Millionen, eine über 400 Millionen. Letztere läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030.

Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von rund 16 Prozent etwas von ihrem Rückgang in den Jahren davor erholt. In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,2 Milliarden Euro./tav/men/jha/