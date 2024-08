ROUNDUP: Raketeneinschlag in ukrainischer Stadt Krywyj Rih

KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - In der ukrainischen Großstadt Krywyj Rih ist nach Behördenangaben eine russische Rakete in einem Hotel eingeschlagen. Es gebe mindestens zwei Todesopfer, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Militärverwaltungen des Bezirks und der Stadt. Bis zu fünf Menschen könnten unter den Trümmern des Gebäudes verschüttet sein, die Rettungsarbeiten dauerten an. Die Russen hätten das Hotel mit einer ballistischen Rakete getroffen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Industriestadt Krywyj Rih im Gebiet Dnipropetrowsk ist die Geburtsstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor zweieinhalb Jahren hat das Militär die Stadt im Süden immer wieder beschossen.

Im Juli hatte die Militärverwaltung von Krywyj Rih nach dem Einschlag mehrerer Geschosse mindestens 10 Tote und mehr als 30 Verletzte gemeldet. Im März gab es ebenfalls Tote und Dutzende Verletzte, als ein Haus in einem Wohngebiet in Krywyj Rih durch einen russischen Raketenangriff getroffen wurde./mau/DP/zb