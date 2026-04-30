DAX24.934 +2,2%Est505.993 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +0,1%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.645 +0,8%Euro1,1772 +0,7%Öl102,4 -7,1%Gold4.698 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr Ottobock-Aktie gewinnt: Börsenneuling startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr
Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Arm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt

06.05.26 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
646,50 EUR 23,50 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL hat zum Jahresstart von Zuwächsen in Europa und Nordamerika profitiert. In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Erwartung zurück.

Analyst Abed Jarad von MWB Research sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Jahresstart mit einer breit aufgestellten Umsatzbeschleunigung aus eigener Kraft in wichtigen Geschäftsregionen. Es zeige sich immer mehr, dass der Ausbau des weltweiten Vertriebs sich in einem strukturell höheren Wachstum niederschlage, wie der Analyst erklärt.

An der Börse legte die Rational-Aktie um rund fünf Prozent auf 654 Euro zu. Damit setzte sie sich wieder etwas weiter vom Bereich um 600 Euro ab, der seit Ende 2025 eine wichtige Unterstützungszone bei Kursrückschlägen war. Deutlicher über 700 Euro kam der Kurs seither indes auch bei Erholungsversuchen nur kurz im Februar hinaus.

"Die Ergebnisse erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann laut Mitteilung.

Der Umsatz soll demnach um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Höhere Zollbelastungen, negative Währungseffekte sowie steigende Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie dürften aber auf der operativen Gewinnmarge lasten, die mit 25 bis 26 Prozent voraussichtlich niedriger ausfällt als 2025. Im ersten Quartal lag die Ebit-Marge bei 23,9 Prozent. Den Gewinn unter dem Strich steigerte Rational im ersten Quartal um vier Prozent auf 59,2 Millionen Euro./mis/nas/jha/

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
11:41RATIONAL OutperformBernstein Research
08.04.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
02.04.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026RATIONAL BuyWarburg Research
24.03.2026RATIONAL HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:41RATIONAL OutperformBernstein Research
08.04.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
25.03.2026RATIONAL BuyWarburg Research
23.03.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
20.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.04.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026RATIONAL HaltenDZ BANK
23.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
20.03.2026RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen