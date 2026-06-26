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ROUNDUP: Rauch im Airbus - Notlandung in Erfurt mit 232 Menschen

29.06.26 08:34 Uhr
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Airbus SE
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ERFURT (dpa-AFX) - Ein Flugzeug mit 225 Passagieren und sieben Crewmitgliedern an Bord ist in der Nacht am Flughafen Erfurt-Weimar notgelandet. Grund sei eine "unklare Rauchentwicklung", wie ein Sprecher des Flughafens erläuterte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.

Den Angaben zufolge war der Airbus (Airbus SE) A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hieß es weiter.

Zur Ursache für die Rauchentwicklung machte der Flughafensprecher noch keine Angaben. Die Feuerwehr habe keinen Brand in der Maschine festgestellt. Die Maschine bleibe zunächst in Erfurt und werde von Technikern der Fluggesellschaft untersucht./jan/DP/zb

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