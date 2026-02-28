DAX24.634 -2,6%Est505.988 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +3,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.209 +0,6%Euro1,1706 -0,6%Öl79,26 +9,3%Gold5.395 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Öl: Die nächste Trump-Krise Öl: Die nächste Trump-Krise
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Regierung: Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl

02.03.26 14:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,53 EUR -0,47 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7,31 EUR -0,73 EUR -9,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Rückholung der im Nahen Osten gestrandeten deutschen Urlauber sieht die Bundesregierung vorrangig die Reiseveranstalter und Fluglinien in der Pflicht. "Die Bundeswehr ist wirklich das letzte Mittel der Wahl", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in der Bundespressekonferenz in Berlin.

Wer­bung

Das Auswärtige Amt unterstützt die Bundesbürger aber nach Angaben eines Sprechers mit allen Möglichkeiten und steht "in allerengstem Kontakt" mit der Reiseindustrie. "Uns geht es darum, gemeinsam Lösungen für unsere Landsleute zu finden." Der Krisenstab im Auswärtigen Amt habe inzwischen dreimal getagt.

Sehr gut ausgebaute Luftverkehrsinfrastruktur in der Region

Die Region habe eine sehr gut ausgebaute Luftverkehrsinfrastruktur mit vielen Flughäfen und Fluggesellschaften, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Rund um den Iran gebe es befreundete Länder, die eine zivile Ausreise zuließen, wenn der Luftraum offen sei. Es seien jetzt in allererster Linie die Airlines und die Reiseveranstalter zuständig.

Der Sprecher des Auswärtigen Amts betonte zugleich: "Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor, wie wir eine Ausreise ermöglichen können." Das Auswärtige Amt würde sich auf "vulnerable Personen" konzentrieren, wenn für sie keine anderweitige Hilfe möglich wäre.

Wer­bung

Informationen zur Entwicklung über "Landsleutebriefe"

Das Auswärtige Amt geht dem Sprecher zufolge von einer mittleren fünfstelligen Zahl von betroffenen Bundesbürgern aus. Die von der Reiseindustrie genannte Zahl von etwa 30.000 Menschen sei "eine einigermaßen verlässliche Größe".

Über neue Entwicklungen informierten das Auswärtige Amt und die deutschen Auslandsvertretungen in der Region auf ihren Internetseiten und Social-Media-Kanälen sowie mit sogenannten "Landsleutebriefen".

Dazu sollten sich Betroffene bei der Krisenvorsorgeliste ELEFAND des Auswärtigen Amts anmelden. Wo die Angriffe erfolgten, müsse die Devise lauten, sich an einem sicheren Ort oder in der Nähe eines Schutzraums aufzuhalten, sagte der Sprecher./sk/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf El Al Israel Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf El Al Israel Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
10.02.2026TUI BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen