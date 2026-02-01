DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.881 +1,1%Bitcoin54.551 -0,3%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,32 -0,3%Gold5.158 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab Novo Nordisk-Aktie in Rot: US-Listenpreise sollen extrem sinken - Studienerfolg mit United Lab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP: Regierungszeitung: Strafverfahren gegen Telegram-Gründer

24.02.26 17:01 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskaus Vorgehen gegen den Messengerdienst Telegram spitzt sich zu. Die Handlungen des Telegram-Mitgründers Pawel Durow würden im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Unterstützung terroristischer Aktivitäten untersucht, schrieb unter anderem die russische Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta" in einem Text, der mit Informationen des Inlandsgeheimdienstes FSB entstanden sein soll.

Wer­bung

Der Messenger soll bei zahlreichen Straftaten genutzt worden sein, schrieb die Regierungszeitung und berief sich auf russische Behörden. Sie nannte dabei - ohne Belege - unter anderem den schweren Terroranschlag mit mehr als 140 Toten in der Konzerthalle Crocus City Hall in Moskau vor knapp zwei Jahren.

"Ein trauriges Spektakel eines Staats, der Angst vor seinem eigenen Volk hat", kommentierte Durow die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen ihn bei Telegram. Jeden Tag würden neue Vorwände erfunden, um den Zugang von Russen zu Telegram zu beschränken, um das Recht auf Privatsphäre und Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

Durow verließ Russland vor Jahren

Es ist eine weitere Eskalation im Umgang mit dem Messengerdienst in Russland. Erst am Wochenende hatte der FSB ihn als Sicherheitsrisiko eingestuft. Kremlsprecher Dmitri Peskow wiederholte nun den Vorwurf, dass Telegram die Zusammenarbeit verweigere. Zuständige Behörden ergriffen daher Maßnahmen.

Wer­bung

Durow hat Russland bereits vor Jahren verlassen. Telefonate über Telegram sind dort schon lange blockiert, zuletzt wurde der Messenger gedrosselt. Andere Dienste wie WhatsApp und Signal sind in Russland gesperrt. Moskau hat die Zensur im Internet seit Beginn seiner Invasion in die Ukraine vor vier Jahren massiv verschärft./ksr/DP/jha