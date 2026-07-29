DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,30 +1,0%Nas 25.098 +2,7%Bitcoin 56.037 +0,5%Euro 1,1533 +0,7%Öl 89,4 -1,5%Gold 4.100 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP/Reiche: Umrüstung bei Stahl wirkt auf viele Branchen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
49.90 EUR -1.35 EUR -2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

SALZGITTER (dpa-AFX) - Die milliardenschwere Umrüstung beim Stahlkonzern Salzgitter für eine klimafreundlichere Produktion hat nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nachhaltige Auswirkungen auf mehrere Branchen. Das Projekt zeige, dass eine der emissionsintensivsten Industrien mit Erhalt der Arbeitsplätze transformiert werden könne, sagte die CDU-Politikerin bei einem Unternehmensbesuch in Niedersachsen.

Werbung

Der Konzern hat Ende 2023 den Umbau seines Stahlwerks begonnen. Statt im kohlebefeuerten Hochofen soll der Stahl dann in einer neuen Anlage entstehen, die zunächst mit Erdgas und später mit grünem Wasserstoff laufen kann. Die erste Anlage für grünen Stahl soll 2027 in Betrieb gehen. Am Ende soll eine Verminderung der CO2-Emissionen um 95 Prozent stehen. Bund und Land fördern das Vorhaben mit gut 1,3 Milliarden Euro.

Reiche verwies darauf, dass durch die Umstellung auch Unternehmen aus anderen Branchen nachhaltige Produkte in Deutschland bekommen und sie diese nicht im Ausland beschaffen müssen. Das Projekt sei zudem Initiationskeim für weitere Transformation in der zunächst eher zögerlichen Autoindustrie gewesen, sagte die Ministerin.

Erst vor wenigen Tagen hatte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler seinen Unmut über die Pläne der EU-Kommission zur Reform des Emissionshandels geäußert. Die Pläne gefährdeten Investitionen in den Klimaschutz und bestraften Unternehmen, die bereits mit dem Umbau begonnen hätten. Die EU-Kommission hatte zuvor eine Abschwächung eines zentralen Klimaschutzinstruments vorgeschlagen.

Werbung

"Eine Industriepolitik, die nachträglich die Spielregeln ändert, darf Vorreiterunternehmen nicht im Regen stehen lassen", schrieb Groebler als Reaktion auf der Plattform LinkedIn. EU-Parlament und Mitgliedsstaaten forderte er auf, im Gesetzgebungsprozess nachzubessern./bch/DP/he

Aktuelle Salzgitter Aktie News

Werbung

Salzgitter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.07.26 Salzgitter Halten DZ BANK
20.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.